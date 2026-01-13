Viva

Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitaron posar juntas en el Globo de Oro, según medio británico

Las exesposas de Ben Affleck coincidieron en la premiación, pero evitaron una foto conjunta para no generar atención mediática

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un reporte del Daily Mail indicó que Jennifer Lopez y Jennifer Garner decidieron no posar juntas en el Globo de Oro pese a mantener una relación cordial.
Un reporte del Daily Mail indicó que Jennifer Lopez y Jennifer Garner decidieron no posar juntas en el Globo de Oro pese a mantener una relación cordial. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJennifer LopezJennifer GarnerBen Affleck
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.