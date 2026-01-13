Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitaron posar juntas en el Globo de Oro, según medio británico

Un reporte del Daily Mail indicó que Jennifer Lopez y Jennifer Garner decidieron no posar juntas en el Globo de Oro pese a mantener una relación cordial.

Jennifer Lopez y Jennifer Garner, exesposas del actor Ben Affleck, rechazaron posar juntas para fotografías durante la más reciente edición de los premios Globo de Oro, celebrada el domingo 11 de enero. La información surgió a partir de un reporte del diario británico Daily Mail.

Ambas artistas coincidieron en el evento. Sin embargo, según fuentes citadas por ese medio, ninguna aceptó las solicitudes para una foto conjunta, tanto en la alfombra roja como en los bastidores de la premiación.

Jennifer Garner mantuvo un matrimonio con Ben Affleck entre 2005 y 2015. El divorcio quedó formalizado en 2018. Durante esa relación nacieron Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 13.

Por su parte, Jennifer Lopez sostuvo una relación intermitente con Affleck. Ambos se comprometieron a inicios de los años 2000. Luego retomaron el vínculo en 2020. Se casaron en 2022. La relación terminó en 2024 y el divorcio se firmó en 2025.

La cantante es madre de los gemelos Max y Emme, de 17 años, fruto de su matrimonio con el músico Marc Anthony, que se extendió entre 2004 y 2014.

De acuerdo con el Daily Mail, no existió conflicto personal entre Lopez y Garner. Las fuentes señalaron que ambas mantienen una relación cordial y tranquila. La decisión respondió al deseo de no atraer atención mediática ni generar titulares innecesarios durante la gala.

Según la misma versión, evitar una fotografía conjunta buscó proteger a los hijos de ambas familias, ya que una imagen compartida podría resultar incómoda y provocar especulación pública.

Hasta el momento, ninguna de las dos artistas se refirió públicamente al reporte del medio británico.

Durante la ceremonia, Jennifer Garner participó como presentadora del premio a Mejor Actriz de Reparto, que recibió Teyana Taylor por Una batalla tras otra (2025). Jennifer Lopez entregó el galardón a Mejor Actor en Película Musical o Comedia, que ganó Timothée Chalamet por Marty Supreme (2025).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.