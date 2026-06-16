Jennifer López celebra el éxito de sus hijos y deja una frase que reabre el debate sobre Marc Anthony

Jennifer López celebró el ingreso de sus hijos a la universidad y recordó las dificultades que vivió durante su etapa como madre soltera.

Jennifer López volvió a referirse a su experiencia como madre y dejó entrever que contó con poco apoyo durante la crianza de sus hijos gemelos, Emme y Max, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.

La artista habló del tema durante una entrevista en el pódcast SmartLess, reseñada por Page Six. Sus declaraciones surgieron mientras reflexionaba sobre una nueva etapa familiar, ya que sus hijos se preparan para iniciar sus estudios universitarios.

López expresó satisfacción por los logros de los jóvenes. Según relató, ambos fueron aceptados en todas las universidades a las que aplicaron. Además, recibieron becas y podrán estudiar en las instituciones de su elección.

En ese contexto, la cantante señaló que observó su trayectoria personal y valoró lo que construyó para ella misma y para su familia. También afirmó que sintió orgullo al considerar que realizó gran parte de ese proceso con muy poca ayuda.

Las declaraciones llamaron la atención porque varios medios informaron días atrás que Marc Anthony no asistió a las graduaciones de los gemelos.

Mientras tanto, el salsero participó recientemente en el baby shower de la hija que espera junto a su esposa, Nadia Ferreira. La bebé será el octavo hijo del artista.

Anthony también asistió a la celebración del cumpleaños de Marquitos, hijo mayor de Ferreira, quien cumplió tres años el 12 de junio.

La relación entre Jennifer López y Marc Anthony comenzó con su matrimonio en 2004. Tres años después nacieron Emme y Max. La pareja concluyó su divorcio en 2014.

La cantante describió anteriormente ese proceso como una etapa complicada. En una entrevista concedida en marzo, recordó que enfrentó momentos difíciles tras la separación y que incluso pensó en renunciar ante la presión de criar sola a dos niños de tres años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.