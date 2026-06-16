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Jennifer López celebra el éxito de sus hijos y deja una frase que reabre el debate sobre Marc Anthony

Jennifer López habló sobre la crianza de sus hijos Emme y Max y aseguró que contó con muy poca ayuda

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Por Primera Hora/ Puerto Rico/ GDA
Jennifer López celebró el ingreso de sus hijos a la universidad y recordó las dificultades que vivió durante su etapa como madre soltera.
Jennifer López celebró el ingreso de sus hijos a la universidad y recordó las dificultades que vivió durante su etapa como madre soltera. (FREDERICK M. BROWN/Getty Images via AFP)







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