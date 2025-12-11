Viva

Jennifer Lawrence prepara inesperado regreso como Katniss en nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’

Jennifer Lawrence vuelve a ‘Los Juegos del Hambre’ en una nueva película que cambiará todo lo que se sabía sobre Katniss

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Lawrence liderará ‘Amanecer en la Cosecha’, nueva entrega de la saga basada en los libros de Suzanne Collins







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJennifer LawrenceLos Juegos del HambrePelícula
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.