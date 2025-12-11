Jennifer Lawrence prepara inesperado regreso como Katniss en nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’

Jennifer Lawrence liderará ‘Amanecer en la Cosecha’, nueva entrega de la saga basada en los libros de Suzanne Collins

La actriz Jennifer Lawrence volverá a interpretar a Katniss Everdeen en la franquicia Los Juegos del Hambre, en una nueva película que llevará por nombre Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha y se estrenará en noviembre de 2026.

Según información publicada por el sitio de la revista The Hollywood Reporter, también se prevé la participación del actor Josh Hutcherson, quien retomaría el papel de Peeta Mellark, aunque ni los representantes de los actores ni los estudios productores han confirmado oficialmente el anuncio.

El nuevo largometraje se ubicará en la cronología 24 años antes de los eventos narrados en la primera película de la saga, estrenada en 2012. Por esta razón, la publicación especializada estima que Lawrence y Hutcherson aparecerían en escenas ambientadas en el futuro, como una forma de conectar las líneas temporales.

La saga principal se compuso de cuatro películas protagonizadas por Lawrence: Los Juegos del Hambre (2012), Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013), Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014) y Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015). Posteriormente, la franquicia presentó una precuela: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (2023), cuya historia continuará con esta nueva entrega.

La saga cinematográfica está basada en cinco libros escritos por Suzanne Collins, aunque uno de ellos fue dividido en dos partes para su adaptación al cine.

Jennifer Lawrence alcanzó reconocimiento en la industria de Hollywood tras su nominación al Óscar por Lazos de Sangre (2010). Ese mismo año, encabezó el elenco de Los Juegos del Hambre y obtuvo el Óscar a Mejor Actriz por El lado bueno de las cosas (2012).

Posteriormente, volvió a estar nominada por su actuación en Escándalo Americano (2013) como Mejor Actriz de Reparto, y en Joy: El Nombre del Éxito (2014) como Mejor Actriz.

La artista está casada con Cooke Maroney, director de una galería de arte, desde octubre de 2019. Juntos tienen dos hijos, nacidos en febrero de 2022 y marzo de 2025.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.