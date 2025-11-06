Jennifer Lawrence impidió que le borraran la celulitis en escenas junto a Robert Pattinson

Jennifer Lawrence grabó escenas sin retoques durante su embarazo en una cinta donde interpreta a una madre con depresión posparto.

Jennifer Lawrence rechazó eliminar las celulitis de su cuerpo en escenas íntimas junto a Robert Pattinson durante el rodaje de Die, my love (2025), dirigido por la cineasta Lynne Ramsay.

La actriz de 35 años tomó esta decisión mientras estaba embarazada de su segundo hijo, durante largas jornadas de filmación.

La película, inspirada en la novela homónima de la autora argentina Ariana Harwicz, se estrenará el 27 de noviembre de 2025 en Brasil y ya figura como posible candidata a los Premios Óscar 2026, incluyendo una nominación a Mejor Actriz.

En entrevista con la revista Variety, Lawrence explicó que no le preocupa la desnudez y permitió que las cámaras captaran su cuerpo sin filtros ni retoques. Afirmó que la experiencia de la maternidad cambió su perspectiva sobre la apariencia física y la llevó a enfocarse en la autenticidad de la actuación.

La actriz relató que los encargados del montaje le enviaron una imagen de primer plano de la celulitis y le ofrecieron retocarla digitalmente. Su respuesta fue clara: no deseaba modificaciones, pues se trataba de su cuerpo real.

Jennifer Lawrence también comparó esta experiencia con su participación en ¿Qué hora es mi cita? (2023). Indicó que, para ese proyecto, se sometió a una dieta estricta y evitó carbohidratos. En cambio, para Die, my love, se encontraba en pleno embarazo, con jornadas de hasta 15 horas, y prefería priorizar el bienestar físico y emocional.

La actriz tiene dos hijos, Cy, de 3 años, y Louis, de 7 meses, frutos de su matrimonio con el empresario Cooke Maroney. Durante el rodaje de Die, my love estaba esperando a su hijo menor.

La película retrata la historia de una joven madre con depresión posparto, que enfrenta una profunda crisis emocional en su relación con el padre del bebé. Lawrence interpreta el papel principal, mientras que Robert Pattinson asume el rol de la pareja.

Jennifer Lawrence ganó el Óscar a Mejor Actriz en 2013 por su trabajo en El lado bueno de las cosas (2012).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.