Jennifer Lawrence impidió que le borraran la celulitis en escenas junto a Robert Pattinson

La actriz habló sobre cómo enfrentó su imagen corporal durante el embarazo y reveló una decisión inesperada durante el rodaje de su nueva película

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Lawrence en 'Die, My Love', la nueva película de Lynne Ramsay que se estrenará en Cannes 2025.
Jennifer Lawrence grabó escenas sin retoques durante su embarazo en una cinta donde interpreta a una madre con depresión posparto. (BLACK LABEL MEDIA/BLACK LABEL MEDIA)







