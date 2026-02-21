Viva

Jennifer Garner admite que sus hijos con Ben Affleck se avergüenzan de ella y no ven sus películas

Jennifer Garner reveló detalles íntimos sobre la relación con sus hijos adolescentes y explicó por qué prefieren mantenerla lejos de la pantalla

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Garner afirmó que sus hijos no ven sus producciones y la consideran 'cringe' pese a su trayectoria en el cine.
Jennifer Garner afirmó que sus hijos no ven sus producciones y la consideran 'cringe' pese a su trayectoria en el cine. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







