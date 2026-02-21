Jennifer Garner admite que sus hijos con Ben Affleck se avergüenzan de ella y no ven sus películas

Jennifer Garner afirmó que sus hijos no ven sus producciones y la consideran 'cringe' pese a su trayectoria en el cine.

Jennifer Garner reveló que sus tres hijos adolescentes sienten vergüenza de ella y evitan ver sus producciones. La actriz habló del tema en el programa The Jennifer Hudson Show el jueves 19 de febrero y también contó que en casa solo la ven como mamá y no como estrella de Hollywood.

Garner estuvo casada con Ben Affleck entre 2005 y 2018. La expareja tiene tres hijos: Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 13.

Durante la entrevista, la conversación giró en torno a la popularidad de los padres frente a sus hijos adolescentes. La presentadora Jennifer Hudson, madre de David Daniel Otunga Jr., de 16 años, comentó las dificultades de agradar a los jóvenes. En ese contexto, Garner afirmó que sus hijos la consideran totalmente cringe.

La actriz relató que, cuando les preguntó si verían la nueva temporada de la serie The Last Thing He Told Me, ellos respondieron que “no era necesario”.

Garner señaló que sus hijos no desean ver a sus padres en escenas emotivas o románticas. Además, no quieren verlos llorar ni participar en momentos íntimos en pantalla. Hudson coincidió y afirmó que ese tipo de trabajos no mejora la popularidad de los padres ante sus hijos.

En la serie The Last Thing He Told Me, Garner interpreta a Hannah Hall, una mujer que intenta construir una relación con su hijastra adolescente mientras busca a su esposo desaparecido en circunstancias misteriosas.

En 2023, en una entrevista con la revista estadounidense Allure, la actriz abordó el mismo tema. En esa ocasión dijo que sus hijos sí ven las películas de su padre, pero no las suyas. Explicó que los jóvenes prefieren que ella sea únicamente su madre y no desean verla en papeles tristes o románticos.

Garner y Affleck mantuvieron su matrimonio durante 13 años. Tras su separación en 2018, ambos continuaron con sus carreras en la industria del entretenimiento al tiempo que comparten la crianza de sus hijos.

