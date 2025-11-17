Jennifer Aniston organiza boda en Grecia mientras sus amigos temen por las intenciones de su pareja

Jennifer Aniston planea boda en Grecia con Jim Curtis. Amigos temen que él esté más interesado en su fortuna que en el amor.

La actriz Jennifer Aniston tiene planes de realizar un lujoso matrimonio en Grecia con el hipnoterapeuta y coach de relaciones Jim Curtis, pese a que algunas personas cercanas desconfían de las intenciones del hombre.

Según una publicación del sitio Radar Online, Aniston considera este futuro enlace como uno de los momentos más importantes de su vida. El medio afirma que la actriz de la serie Friends se encuentra en plena planificación de una ceremonia en el extranjero, específicamente en tierras griegas.

La noticia, sin embargo, ha provocado opiniones divididas entre los allegados de Aniston. Mientras algunos han manifestado su respaldo y entusiasmo por la relación, otros han expresado temor.

Una persona cercana a la actriz, citada por el medio estadounidense, afirmó que Aniston siente una fuerte seguridad emocional con Curtis y que incluso lo considera “la persona que había esperado encontrar”. Por esa razón, ya habla abiertamente sobre casarse fuera de Estados Unidos.

No obstante, otras fuentes consultadas por Radar Online señalan que amigos de la actriz la han advertido sobre el riesgo de que Curtis esté más interesado en su cuenta bancaria que en sus sentimientos.

Uno de los contactos aseguró que Aniston dejó claro que no desea un noviazgo prolongado. Este comentario fue interpretado por su círculo como una señal de que los planes matrimoniales avanzan sin demora.

Otros allegados manifestaron preocupación porque Jim Curtis se expone demasiado a los medios, lo que ha generado sospechas de que pueda estar buscando aprovecharse de la fama y la fortuna de la artista. Ante esto, algunas personas han expresado que “no quieren que Jennifer vuelva a salir lastimada”.

Jennifer Aniston ha estado casada en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con el actor Brad Pitt, con quien se casó en 2000 y se separó en 2005. Posteriormente, entre 2015 y 2018, mantuvo una unión con el actor y guionista Justin Theroux.

En noviembre, Aniston confirmó públicamente su relación con Jim Curtis a través de una publicación en redes sociales por el cumpleaños del hipnólogo. A pesar de la atención mediática, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales sobre los supuestos planes de boda o las críticas provenientes del entorno de la actriz.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.