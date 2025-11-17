Viva

Jennifer Aniston organiza boda en Grecia mientras sus amigos temen por las intenciones de su pareja

La actriz planea boda en Grecia con Jim Curtis, pero sus amigos temen que él busque aprovecharse de su fortuna

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis al publicar una foto en redes por el cumpleaños del coach.
Jennifer Aniston planea boda en Grecia con Jim Curtis. Amigos temen que él esté más interesado en su fortuna que en el amor. (AFP/Instagram: @jenniferaniston)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCJennifer AnistonJim Curtis
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.