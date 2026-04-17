Jair Cruz hace fuerte confesión que nadie imaginaría sobre la relación amorosa que hizo pública hace meses

Jair Cruz sorprendió a muchos a finales del año pasado, cuando hizo de conocimiento público la relación amorosa que recién iniciaba con Isabel González, periodista venezolana radicada en Costa Rica.
Unos cuantos meses después de la sorpresiva revelación, Cruz vuelve a sacar de la chistera de su corazón una confesión que desconcierta a cualquiera que haya conocido la leyenda de la soltería empedernida y el espíritu indomable de mil amores que ha perseguido al locutor.
El reconocido personaje de la radio costarricense fue entrevistado por el programa De boca en boca, en compañía de su pareja. Allí, se destapó y aseguró que ya está pensando en casarse.
Dos décadas después de su divorcio, Cruz vuelve a darle una oportunidad a la vida en matrimonio y hasta contó que desea que la boda sea en Venezuela.
“Yo creo que me voy a casar... te lo digo, yo creo que me voy a casar”, expresó frente a cámaras el experimentado locutor, a lo que su novia respondió: “Sí, la verdad que sí, nos casamos”.
Y la afirmación no es de dientes para afuera, pues Jair también reveló que su relación ha dado pasos muy importantes. Ejemplo de esto es que, actualmente, Cruz y González viven juntos.
“Creo que es una etapa muy bonita la que estamos pasando porque realmente nos hemos ido conociendo día con día, hemos ido creciendo juntos”, comentó.
“Nos hemos vuelto papás de un montón de hijos; en cuenta la hija de Isabel y mi hija Isabella, la más pequeña, pues se vinieron a vivir con nosotros. Entonces ahora somos una familia de cuatro”, agregó.