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Jaime Feinzaig: Paisaje desde el crepúsculo

El autor presenta una obra autobiográfica como evocación, memoria, historia y legado

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Por Roberto García H.

En el umbral de sus 83 años de edad, Jaime Feinzaig Rosenstein, profesional destacado, empresario innovador y exitoso en los proyectos que ha sabido edificar, incrementar y cuidar, reconoce en tinta sobre el papel que, pese a sus atestados, sus verdaderos triunfos no son los económicos ni los profesionales.








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Jaime Feinzaig

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