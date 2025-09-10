Viva

Ismael Serrano regresa a Costa Rica con concierto íntimo en el Auditorio Nacional

El cantante ofrecerá un show en formato acústico con sus canciones más recordadas. Las entradas estarán disponibles en eticket.cr

Por Fiorella Montoya
Ismael Serrano ofrecerá un concierto acústico para tener mayor cercanía con su público.
Ismael Serrano ofrecerá un concierto acústico para tener mayor cercanía con su público. (Cortesía /Cortesía)







Ismael Serrano
