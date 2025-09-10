Ismael Serrano regresa a Costa Rica con concierto íntimo en el Auditorio Nacional

El cantautor español Ismael Serrano regresa a Costa Rica. La cita con el artista será el 10 de noviembre en el teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños, a las 7 p. m.

El nuevo espectáculo se desarrolla en formato acústico, buscando mayor cercanía con el público. Serrano repasará sus temas más emblemáticos durante la velada.

El español, intérprete de éxitos como Ahora que te encuentro, Y mientras tanto y La llamada, también ha incursionado en el cine como guionista y actor. Además, ha publicado poemarios, cuentos infantiles, columnas periodísticas y obras de teatro.

LEA MÁS: Ismael Serrano en concierto: ‘La música debería invitar a abrir la mente, a eliminar los prejuicios’

Las entradas estarán disponibles en la plataforma eticket.cr. Desde el lunes 15 de setiembre podrán comprarlas los tarjetahabientes de American Express. Los clientes de Bac Credomatic tendrán acceso el 16 y 17 de setiembre.

A partir del 18 de setiembre se habilitará la venta para todas las tarjetas. Las entradas podrán financiarse con Tasa Cero a tres meses.

Precios de las entradas: