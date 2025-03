Iseo & Dodosound en Costa Rica: Un concierto de reggae, dub y una electrónica sofisticada

(Cortesía Agencia Lit Inc)

La emoción por tocar juntos por primera vez en Costa Rica embarga a los españoles del dúo Iseo & Dodosound, quienes en entrevista con La Nación afirmaron que “se los comen las ansias” de cara al concierto que presentarán en el país.

Ella ya había estado en suelo tico y sabe que tanto el país como el público están dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Él, por su parte, se ha dejado encantar por lo que le dice su compañera en la música y, aunque aún no conoce Costa Rica, está seguro de que saldrá fascinado.

“Cada vez que vamos a un país por primera vez, lo más bonito son esos nervios que tienes y preguntarte cómo será la gente, cómo nos tratarán. Llevamos tiempo recibiendo mensajes de Costa Rica, hemos sentido el apoyo desde que empezamos nuestra carrera hace 10 años y por fin ahora ocurre el encuentro”, manifestó ilusionado Dodosound.

El dúo llega acompañado por su banda completa y con nueva música en sus maletas, ya que se encuentran en la gira internacional de presentación de En la tormenta, su cuarta producción de estudio.

Este álbum marca un punto de inflexión en el dúo, que por más de una década ha acostumbrado a sus fans a la experimentación y fusión de sonidos como el reggae, el dub y la música electrónica. Aunque mantienen la esencia que los ha caracterizado, en este último trabajo se percibe una evolución artística.

LEA MÁS: Los mejores conciertos que vivió Costa Rica en el 2024, según los periodistas de ‘Viva’

“La evolución la sentimos muy natural. La composición de nuevas canciones no es lo mismo que cuando hicimos las primeras, porque ahora tenemos un marco sonoro de cómo suena el proyecto y por qué lugares queremos llevarlo.

”Sí, es verdad que no somos artistas a los que les guste dar giros muy inesperados entre un disco y otro. En este caso, entre el tercero y el cuarto, la diferencia es que publicamos un álbum íntegramente en castellano. Pero la evolución es natural en la vida de un artista”, manifestó Iseo.

Iseo & Dodosound: Multigeneracionales y sin miedo a explorar

La trayectoria del dúo español ha estado llena de curiosidades, desde la mezcla de géneros en su música hasta el público multigeneracional que los sigue.

En sus conciertos se pueden ver desde jóvenes hasta personas mayores que disfrutan por igual de sus canciones. Esto llena al grupo de cariño y orgullo, pues refleja la diversidad y riqueza de su propuesta musical.

“Es muy bonito ver que en los conciertos viene una cuadrilla de chavales de 22 años o los que pintan nuestra generación de los 30. Luego aparece alguien con su padre, su madre o con sus hijos pequeños subidos en hombros, cantando las canciones juntos”, recordó Dodosound.

El artista agregó que descubrir personas que han escuchado reggae toda su vida y que disfrutan de sus canciones es una gran satisfacción. “Me mola (me gusta), me mola todo”, comentó el músico.

Otra cualidad del dúo es su valentía para aventurarse y explorar, alejándose de los estándares de la música actual, siendo honestos y generosos con ellos mismos y con su audiencia fiel.

'En la tormenta' es el cuarto disco de estudio de los españoles Iseo & Dodosound. Gracias a la promoción de ese disco, que salió a la luz hace pocos meses, es que el grupo vendrá a concierto en Costa Rica. (Cortesía Agencia Lit Inc)

Sobre esto, Iseo afirmó que no lo hacen de manera consciente, pero que la edad va quitando miedos, especialmente a nivel artístico.

“Hemos intentado no ser artistas con muchos prejuicios y tenemos claro cuál es nuestro sonido y el camino por el que queremos ir. Pero sí, hay que sentirse libre. Cuando uno es honesto consigo mismo, es mucho más fácil que se dé lo que estás haciendo. Cuando es impostado y no tienes muy claro todo, ahí no acaba de llegar al que lo escucha”, expresó.

Esa es la manera de trabajar de estos dos españoles que, a lo largo de su vida musical juntos, han logrado una química que se percibe desde la composición hasta los conciertos.

Según Dodosound, ambos se compenetran y se conocen tan bien que, incluso antes de trabajar juntos, cuando tenían sus carreras en solitario, ya sentían esa conexión.

“Habíamos hecho colaboraciones, sacamos adelante iniciativas populares a través de la música. Ya habíamos estado en muchos frentes, y cuando comenzamos a hacer música juntos fue muy bonito. La música del primer disco le llegó tanto a la gente que rápidamente cambiamos de chip y apostamos muchísimo por esta vida”, comentó Dodosound.

“Emprender nos ha enseñado. Vamos haciendo el camino con ensayo y error. Nadie nos ha enseñado esto que llevamos haciendo 10 años y que es nuestro proyecto”, agregó Iseo.

Detalles del concierto de Iseo & Dodosound en Costa Rica

El concierto de Iseo & Dodosound será este viernes 21 de marzo en Utopía, San Pedro, a partir de las 8 p. m.

Todavía quedan entradas disponibles en el sitio starticket.cr. El precio de los boletos es de $40.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?