Desde baladas hasta un homenaje a Bob Marley: Estos son algunos conciertos que no se puede perder

La escena musical de Costa Rica se llena de conciertos que celebran la música nacional e internacional. En los próximos días, el país será escenario de un tributo sinfónico a Bob Marley, la visita de Gyptian, el debut del disco de Arturo Pardo y el show de Lilo de Señor Loop como solista.

Estos son los detalles:

Tributo a Bob Marley por la Filarmónica

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará un tributo especial a Bob Marley el 26 y 27 de abril en el teatro Melico Salazar, con motivo del 80. ° aniversario del nacimiento del ícono del reggae. Este homenaje contará con la participación de cuatro artistas costarricenses: Tipi Royes, Jaguar, Kumary Sawyers y Rowena Scott.

La Orquesta Filarmónica, bajo la dirección de Marvin Araya, tocará con todo el sabor del reggae en su tributo a Bob Marley. (Archivo)

Canciones emblemáticas como No Woman, No Cry, One Love e Is This Love formarán parte del repertorio. La Filarmónica, reconocida por sus interpretaciones de grandes leyendas, destacó que este evento celebra el legado de Marley y su impacto en la cultura global.

El concierto es para todo público. Las entradas estarán a la venta desde el 18 de marzo en www.oneticketcr.com, con precios desde los ¢23.000. Las funciones serán el sábado 26 de abril a las 8 p. m. y el domingo 27 de abril a las 3 p. m.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

Dancehall Club Raw traerá a Gyptian

El 5 de abril, Dancehall Club Raw llegará a Río Campo, en Lindora, Santa Ana, con una propuesta innovadora.

El artista principal será el jamaiquino Gyptian, reconocido por éxitos como Hold You y Wine Slow. Lo acompañarán Valentino, de Panamá, y los costarricenses Toledo, DJ Kendo y DJ Dez.

Las entradas están disponibles en publitickets.com, con precios desde ¢12.000 hasta ¢50.000.

Arturo Pardo estrenará su disco

El músico costarricense Arturo Pardo ofrecerá su primer concierto con banda el sábado 22 de marzo en la Sala Garbo, en barrio Don Bosco. La presentación marcará el debut en vivo de su disco Día cálido, lanzado en octubre del 2024.

El espectáculo contará con la banda Viceversa, integrada por Felipe Pérez, Brandon Olsen, Beatriz Rojas, David Vargas e Indra López, bajo la dirección musical de Pérez. La artista María Cardona será la invitada especial y abrirá el concierto con dos temas junto a Pardo.

El show incluirá canciones de su primer EP Viceversa (2019) y algunos temas inéditos.

Las entradas están disponibles en Tiquete Box por ¢10.550. Tras el concierto, Pardo estrenará el videoclip oficial de Día cálido, dirigido por la cineasta Melany Mora.

Arturo Pardo debutará en vivo con banda el 22 de marzo en la Sala Garbo, en barrio Don Bosco. (Cortesía/Cortesía)

Lilo, de Señor Loop

El cantante y guitarrista Lilo Sánchez, de la banda Señor Loop, se presentará en concierto como solista. El artista interpretará un repertorio de canciones especiales, algunas de ellas que ha guardado durante 10 años.

El músico estará acompañado por la banda The Free Gluten, compuesta por músicos estadounidenses y el trombonista costarricense Andrés Cervilla.

El espectáculo será el 19 de marzo en Amón Solar. Los boletos valen $25 y pueden comprarse en starticket.cr.