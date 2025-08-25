Influencer sorprende con este anuncio a seis meses de perder a su bebé en trágico accidente doméstico

Lyndsay Dewey, influencer cuyo bebé falleció en febrero de este año, compartió una sorprendente noticia con sus seguidores.

La influencer estadounidense Lyndsay Dewey conmocionó al mundo al compartir la noticia de que su hijo Reed, de apenas 1 año y 10 meses, falleció al sufrir una lesión cerebral traumática cuando un espejo de gran tamaño cayó sobre él.

Seis meses después del trágico accidente doméstico, ocurrido a finales de febrero, Dewey sorprende al anunciar que escribirá un libro en honor a su hijo.

“Supe que quería hacerlo poco después de que él partiera al Cielo. Es mi tarea asegurarme de que su vida siga siendo honrada y recordada”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Según detalló, el libro está inspirado en la historia del menor y trata sobre “la valentía, el sacrificio y la bondad”. En una de las fotografías que publicó, se ve que en la portada estará una foto de Reed.

“Es un gran libro para cualquier niño en su vida, con un mensaje significativo basado en la historia de mi pequeño. No se preocupen, lo he mantenido ligero, creativo y apropiado para la edad infantil. Mi deseo es que este libro se convierta en uno de los favoritos para leer junto a sus hijos”, aseguró.

Por otra parte, la creadora de contenido reveló que la idea del libro surgió durante un vuelo, mientras escribía en las notas de su celular. Además, reveló que muy pronto estará disponible para ser adquirido.

“Recé, reflexioné y pronto surgió la inspiración para escribirla. He estado orando constantemente por este libro y espero que toque los corazones de todos los que lo lean. He trabajado de cerca con un equipo editorial para pulirlo y llevarlo al mercado. Ya casi terminamos y no puedo esperar a ver el resultado final”, relató Dewey.

Según la publicación de Lyndsay Dewey, así lucirá el libro. (Instagram)

La trágica muerte de Reed, hijo de la influencer Lyndsay Dewey

Según explicó Dewey, el bebé estaba jugando en su casa con un tazón con ventosa, pegándolo a un espejo y luego lanzándolo.

Este juego, que no parecía riesgoso, terminó siendo fatal, pues en uno de los movimientos el espejo, que no estaba fijado a su marco, cayó encima del menor. La madre estaba en la cocina preparando la cena y corrió a auxiliarlo apenas escuchó el ruido.

“Cuando sucedió al principio, estaba tan confundida sobre cómo pasó. Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo. Y como lo sabíamos, no sentíamos la urgencia de sujetarlo. Parecía imposible que se cayera sin motivo alguno, considerando su ubicación y peso", explicó.

La mujer reveló que era una madre protectora, siempre se encargaba de cerrar puertas y ventanas, también anclaba armarios y otros objetos que pudieran caerse.

“Hubo tantos detalles que condujeron a que esto fuera una tormenta perfecta. En definitiva, un accidente trágico e inesperado. De algo que jamás podremos recuperar", dijo Dewey.

Reed, hijo de la influencer Lyndsay Dewey, fue declarado con muerte cerebral en el hospital. (Instagram)

Luego que el espejo cayera sobre Reed, fue llevado al hospital. Según indicó la ‘influencer’, tenía limitada la respuesta pupilar, la autonomía respiratoria y la funcionalidad cerebral debido a la inflamación.

A los pocos días, los médicos determinaron que el menor tenía muerte cerebral. A raíz de esto y en vista que no había nada más que hacer por él, sus padres tomaron la decisión de donar sus órganos.

“Me he estado diciendo a mí misma: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque no se salvó, está salvando vidas", escribió la mujer.