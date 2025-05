Murió bebé de famosa influencer en trágico e inesperado accidente doméstico

“Nuestras vidas cambiaron en cuestión de 10 segundos”, escribió la influencer estadounidense Lindsay Dewey, en una de las varias publicaciones que ha compartido sobre el fallecimiento de su hijo Reed, de 22 de meses, ocurrido en febrero de este año.

La muerte del menor ha conmovido a miles de personas, no solo por la corta edad sino por la trágica manera en que sucedió. Según explicó Dewey, el bebé estaba jugando en su casa con un tazón con ventosa, pegándolo a un espejo y luego lanzándolo.

Este juego, que no parecía riesgoso, terminó siendo fatal, pues en uno de los movimientos el espejo, que no estaba fijado a su marco, cayó encima del menor. La madre estaba en la cocina preparando la cena y corrió a auxiliarlo apenas escuchó el ruido.

“Cuando sucedió al principio, estaba tan confundida sobre cómo pasó. Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo. Y como lo sabíamos, no sentíamos la urgencia de sujetarlo. Parecía imposible que se cayera sin motivo alguno, considerando su ubicación y peso", explicó.

La mujer reveló que era una madre protectora, siempre se encargaba de cerrar puertas y ventanas, también anclaba armarios y otros objetos que pudieran caerse.

“Hubo tantos detalles que condujeron a que esto fuera una tormenta perfecta. En definitiva, un accidente trágico e inesperado. De algo que jamás podremos recuperar", dijo Dewey.

El accidente causó muerte cerebral en el menor

La madre del bebé fallecido asegura que su hijo se convirtió en un milagro, pues sus órganos salvaron las vidas de otros cinco menores. (Instagram)

Luego que el espejo cayera sobre Reed, fue llevado al hospital. Según indicó la ‘influencer’, tenía limitada la respuesta pupilar, la autonomía respiratoria y la funcionalidad cerebral debido a la inflamación.

A los pocos días, los médicos determinaron que el menor tenía muerte cerebral. A raíz de esto y en vista que no había nada más que hacer por él, sus padres tomaron la decisión de donar sus órganos.

“Me he estado diciendo a mí misma: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque no se salvó, está salvando vidas", escribió la mujer.

De acuerdo con la creadora de contenido, cinco niños pudieron recibir los órganos de su hijo.