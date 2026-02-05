Viva

Mexicano desató discusión en redes por esto que dijo sobre comida típica de Costa Rica en la TV de Colombia

El reconocido creador de contenido habló de un platillo muy querido en suelo costarricense

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Pitty el mundo
El influencer Pitty el mundo habló de la comida de Costa Rica en una entrevista televisiva en Colombia. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TalapintoSoda TalaMercado San JoséMercado Central
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.