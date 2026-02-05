Mexicano desató discusión en redes por esto que dijo sobre comida típica de Costa Rica en la TV de Colombia

El influencer Pitty el mundo habló de la comida de Costa Rica en una entrevista televisiva en Colombia.

El creador de contenido Peterson Noel, conocido en redes sociales como Pitty el mundo, visitó Costa Rica durante el mes de enero y, apenas unas semanas después, se encuentra en Colombia.

En el país cafetero fue invitado a una entrevista en televisión y allí terminó hablando de una comida que probó en el Mercado Central de San José.

La presentadora del espacio le preguntó al influencer, quien se dedica a recorrer el mundo y mostrar las particularidades que encuentra en cada destino, sobre alguna anécdota que lo haya sorprendido en nuestro país.

Sin dudar, Noel contó la gran impresión que le generó comerse un talapinto (gallo pinto que ofrecen en la icónica Soda Tala). En primer lugar, narró los ingredientes del platillo y seguidamente, se sinceró sobre la experiencia.

“Hasta ahí va normal. Pero cuando mezclas cada ingrediente en el plato, es una bomba. Una explosión de sabores que uno no puede describir. Así de bueno fue”, comentó.

Pitty el mundo probó el talapinto de la soda Tala, en el Mercado Central de San José. (Captura de video/Captura de video)

Tras este comentario, hizo hincapié en la sinceridad que tiene a la hora de hacer reseñas sobre gastronomía, dando a entender que aunque resaltó algo positivo de Costa Rica, no lo hizo por quedar bien.

“Al mismo tiempo, yo soy una persona que a mi público le quiero decir las cosas. Si en cámara ves que te digo que está bien y me gusta; (es porque) me gusta. Pero si no me gusta, también lo digo”, aseguró.

El creador mexicano subió ese extracto a sus cuentas en redes y, curiosamente, desató un debate en los comentarios. Muchos se enfrascaron en una discusión por el hecho de que el influencer habló del platillo típico como talapinto, en lugar de decirle gallo pinto.

“No es un plato típico como tal, es el nombre que recibe en esa soda”, “Ese fue el que él probó, no sé por qué lo quieren corregir. No en todo lado lo sirven así”, “Se llama gallo pinto y no solo es mezclar arroz y frijoles”, fueron algunos de los mensajes.

Por otra parte, muchos le agradecieron la mención que hizo y también elogiaron el sabor y precio que tiene la receta en el emblemático local josefino.