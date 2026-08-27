Influencer Julián Valverde no pudo contener la emoción al recibir una noticia que esperó por cinco años (video)

El influencer costarricense Julián Valverde espera con ansias la visita de su hermana en Estados Unidos.

El influencer costarricense Julián Valverde, conocido también como Julián Valjota, está que no cabe de la felicidad por el reencuentro que tendrá con una persona muy especial en su vida.

Según contó en redes sociales, el creador de contenido recibirá la visita de su hermana Nathalia, a quien tiene cinco años de no ver.

El tico se fue a vivir hace más de cinco años a Estados Unidos, una decisión que, según había narrado en otro video, tomó para trabajar y desde allá hacerse cargo de sus hermanas.

Por eso es que este reencuentro lo tiene tan emocionado, porque, además, el viaje de su hermana coincidirá con la celebración del cumpleaños de la muchacha.

En el posteo que hizo Valverde, mostró imágenes de la joven recibiendo la noticia de que viajará a Estados Unidos para conocer Disney y, además, ver a su hermano.

En la publicación, la joven comentó: “Mi mayor regalo va a ser el abrazo que nos vamos a dar después de tanto tiempo”. Julián respondió con humor: “Ya, que llolo (lloro)”.