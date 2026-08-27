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Influencer Julián Valverde no pudo contener la emoción al recibir una noticia que esperó por cinco años (video)

El creador de contenido compartió su alegría con sus miles de seguidores

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Por Jessica Rojas Ch.

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Julián Valverde
El influencer costarricense Julián Valverde espera con ansias la visita de su hermana en Estados Unidos. (Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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