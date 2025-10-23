Influencer del mundo Pokémon fue detenido por presunta explotación infantil

Influencer brasileño conocido como Capitão Hunter fue arrestado por presunta explotación sexual infantil. Es investigado por casos contra dos menores.

João Paulo Manoel, conocido como Capitão Hunter, construyó una comunidad con más de 700.000 suscriptores en YouTube. Su contenido, centrado en cartas y productos de la franquicia Pokémon, le permitió posicionarse como figura reconocida en el universo geek e infantil.

Este miércoles, agentes de la Policía Civil de Río de Janeiro y de São Paulo lo detuvieron como sospechoso de explotación sexual infantil y producción de pornografía infantil. El hombre de 45 años también es investigado por violación de una persona vulnerable, una figura legal en Brasil que penaliza relaciones sexuales con menores de edad, incluso con consentimiento.

Las autoridades ejecutaron órdenes de arresto y allanamiento, además de incautar dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Según las investigaciones, una de las víctimas sería una niña de 13 años que conoció a João Paulo Manoel durante un evento relacionado con videojuegos en un centro comercial en Río de Janeiro. Después del primer contacto, él mantuvo comunicación por redes sociales con la menor y su familia. Se presentó como guía en su camino dentro del juego.

La policía afirma que el hombre usó su popularidad para solicitar fotos íntimas, a cambio de productos relacionados con Pokémon. También habría enviado imágenes explícitas de sí mismo. En las conversaciones, llegó a decirle a la menor que no parecía una niña, que confiaba en ella y que la amaba. Además, le pidió que borrara el historial de mensajes para evitar ser descubierto.

En otro caso, el influencer también habría abordado a un niño de 11 años con métodos similares.

Capitão Hunter combinaba su actividad en plataformas digitales con otras iniciativas. Participaba como cantante en una banda llamada Hunterocks, se presentaba como ilustrador y manejaba una tienda virtual con productos del mundo geek.

Su perfil se centraba en el público infantil y adolescente, especialmente aquellos interesados en el coleccionismo de cartas Pokémon. La policía sostiene que se aprovechó de esta cercanía con menores para ganar su confianza y manipularlos.

Las autoridades brasileñas ejecutaron órdenes por producción de contenido sexual infantil y estupro de vulnerável. Durante la operación, se autorizó también la quiebra de sigilo de datos del detenido.

Los dispositivos electrónicos incautados serán enviados a análisis forense para identificar evidencia adicional que respalde las denuncias.

LEA MÁS: Empresario de D4vd responde tras hallazgo de menor muerta en vehículo del cantante

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.