Influencer del mundo Pokémon fue detenido por presunta explotación infantil

Capitão Hunter habría usado su fama en redes sociales y eventos para acercarse a menores y ofrecer productos a cambio de fotos íntimas

Por O Globo / Brasil / GDA
Influencer brasileño conocido como Capitão Hunter fue arrestado por presunta explotación sexual infantil. Es investigado por casos contra dos menores.
Influencer brasileño conocido como Capitão Hunter fue arrestado por presunta explotación sexual infantil. Es investigado por casos contra dos menores.







