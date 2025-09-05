Viva

‘Influencer’ deja las redes sociales y anuncia que entrará al seminario para ser sacerdote

Seguirá activo en Instagram hasta finales de setiembre de este año, luego dará lo el inesperado paso

Por Fiorella Montoya

Pablo García, conocido en redes sociales como Pablo Garna, sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado. El creador de contenido español decidió abandonar su carrera como influencer de viajes para ingresar en el seminario y prepararse como sacerdote.








Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

