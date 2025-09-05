‘Influencer’ deja las redes sociales y anuncia que entrará al seminario para ser sacerdote

Pablo García, conocido en redes sociales como Pablo Garna, sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado. El creador de contenido español decidió abandonar su carrera como influencer de viajes para ingresar en el seminario y prepararse como sacerdote.

El 31 de agosto, García compartió un video en Instagram para comunicar la noticia a sus más de 715.000 seguidores. En la grabación expresó: “En unos años, si Dios quiere, seré sacerdote”.

El joven explicó que dedicó cuatro años a la creación de contenido digital. Sin embargo, aseguró que su vocación lo llevó a tomar una decisión distinta. “Hago este video para despedirme de Instagram. Cierro una etapa en la que he aprendido mucho, he disfrutado y me lo he gozado. Ahora empieza otra, marcada por el silencio, la oración y una vida radicalmente distinta”, señaló.

Pablo Garna definió el sacerdocio como una entrega total al servicio de los demás y lo describió como su verdadera vocación. (Instagram/Rafael Pacheco/Instagram/Rafael Pacheco)

García reconoció que no fue una elección sencilla. “Estoy tranquilo y en paz. Sé que el mundo puede no entenderlo. Me iba bien en la vida, con viajes, un coche y un trabajo envidiado. Pero nada de eso llena lo que llevo en el corazón. Mi deseo es servir a los demás desde el sacerdocio”, afirmó.

En su mensaje también aclaró que no actuó de manera improvisada. “No es una decisión tomada de un día para otro. Mi certeza es que quien apuesta por el Señor no se equivoca. Puede que mi vida no vaya por ahí, pero creo que sí. Para mí, el éxito no es Instagram ni el dinero. El verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí”, expresó.

El creador de contenido describió esta nueva etapa como un camino de entrega. “Lo único que quiero en esta vida es ser santo. Todo lo demás sobra. Le he preguntado al Señor por qué me llama a mí, que soy débil. Pero Él sabrá. Empieza una vida distinta, llena de ilusión”, agregó.

En tono cercano, agradeció a quienes lo acompañaron durante su trayectoria digital. “Gracias a todos, incluso a quienes me criticaron. Ha sido una etapa increíble. Ahora comienza otra igual de intensa. Como dice Luka Modrić: ‘No llores porque terminó, sonríe porque sucedió’. Reza por mí”, concluyó.

En su despedida, Pablo Garna agradeció tanto a seguidores como a críticos y pidió que recen por él. (Instagram/Instagram)

Días después, García publicó un nuevo mensaje en el que aclaró que seguirá activo en Instagram hasta finales de setiembre. Explicó que quiso anunciarlo con anticipación para responder dudas de sus seguidores.

“Después de casi cuatro años, lo mínimo era explicar mi decisión. No me voy a la guerra. Otros, como yo, también darán este paso. Lo importante es que recen por mí, como yo lo haré por ustedes”, puntualizó.