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Influencer de 25 años murió tras sufrir vómitos y perder el conocimiento en su casa

La Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte

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Por Fátima Jiménez
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La influencer Lisa Mutambo, conocida como Lisa Mutalu en redes sociales, murió a los 25 años en Lusaka, Zambia. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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