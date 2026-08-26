Influencer de 25 años murió tras sufrir vómitos y perder el conocimiento en su casa

La influencer Lisa Mutambo, conocida como Lisa Mutalu en redes sociales, murió a los 25 años en Lusaka, Zambia.

La modelo e influencer zambiana Lisa Mutambo, conocida en redes sociales como Lisa Mutalu, murió a los 25 años luego de presentar vómitos y perder el conocimiento en la vivienda que compartía con su pareja, en Kalundu, Lusaka.

La Policía de Zambia mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Por ahora, las autoridades no han informado sobre personas sospechosas ni han confirmado hipótesis sobre lo ocurrido.

El caso fue reportado a la comisaría de Chelstone el 20 de agosto, a las 9:30 a. m. Según la información preliminar divulgada por las autoridades, la joven fue declarada fallecida a su llegada al Hospital Victoria, en Lusaka, durante la madrugada de ese día.

Así transcurrió su última noche

De acuerdo con la reconstrucción policial, Mutambo estuvo la noche anterior con dos amigas en un hotel de Lusaka, donde trabajaba como embajadora. Cerca de las 10:30 p. m., las tres se trasladaron a otro establecimiento de bebidas de la ciudad para continuar compartiendo.

Entre las 2:30 a. m. y las 3 a. m. del 20 de agosto, su pareja, identificada por la Policía como Caleb Lisa, llegó al lugar y recogió a las tres mujeres. El informe señala que el hombre dejó a las dos amigas en el sector de Minestone, Casanova y, posteriormente, se dirigió con Mutambo a Kalundu, donde ambos residían.

Al llegar a la vivienda, la influencer comenzó a vomitar y, más tarde, perdió el conocimiento, según el informe. Su pareja contactó a un amigo para que la trasladaran al Hospital Victoria; sin embargo, fue declarada fallecida al llegar al centro médico.

La Policía de Zambia informó de que Caleb Lisa, pareja de Lisa Mutalu, recogió a la influencer y dos amigas tras una salida nocturna en Lusaka. (Tomada de redes sociales)

Autopsia será clave

Las autoridades procesaron la vivienda y otro sitio relacionado con el caso. El cuerpo de la influencer fue enviado a la morgue del Hospital Universitario, donde se le practicará una autopsia.

“No se han observado lesiones físicas en el cuerpo”, indicó el informe preliminar de la Policía.

La Policía de Zambia confirmó la apertura de un expediente de investigación y aseguró que divulgará nueva información conforme avance el proceso. Entretanto, en redes sociales surgieron diversas versiones sobre la muerte de la joven, pero ninguna fue confirmada por las autoridades.