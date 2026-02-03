Influencer costarricense relata entre lágrimas un momento inesperado que vivió en Europa

Celeste Rodríguez conoció la nieve por primera vez y su reacción conmovió a sus seguidores.

Celeste Rodríguez, creadora de contenido costarricense, cumplió el sueño de conocer la nieve durante un viaje a Madrid, España. La influencer compartió un emotivo video en redes sociales donde captó el instante exacto de una nevada inesperada y calificó el fenómeno climático como un regalo de la vida.

El registro captó el instante exacto en que la nevada comenzó de forma imprevista. El suceso le generó una profunda emoción al notar los primeros copos caer frente a ella.

En el video se le escuchó decir: “¡Ah!, no puede ser. Eso que está cayendo es nieve, se lo juro que no lo creo. Sí, es nieve. No lo puedo creer”.

La creadora insistió en su incredulidad ante el fenómeno, ya que el clima no anticipaba una nevada para ese día.

“Me voy mañana y no había caído nieve en todos estos días. En Madrid se suponía que tenía que subir a un cerro para ir a verla”, comentó mientras mostraba el paisaje cubierto de blanco.

Según relató la joven, la nieve cayó de manera continua durante aproximadamente una hora. “Lluvia y nieve cayeron durante una hora. El carro está lleno de nieve. Se lo juro, no tenía que caer nieve, cayó de la nada”, expresó mientras grababa el entorno.

La influencer interpretó el episodio como un hecho inesperado. “La vida me mandó este regalo y yo estoy demasiado agradecida. No tengo nada más que decir. De verdad es una locura”, concluyó.

Rodríguez vivió el momento con lágrimas ante la escena que logró captar en video. Ella se encontraba con su novio, el streamer Keiz, quien también disfrutó de la sorpresa del día.