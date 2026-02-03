Viva

Influencer costarricense relata entre lágrimas un momento inesperado que vivió en Europa

La joven creadora de contenido no podía creer lo que estaba pasando en su viaje en España; todo quedó documentado

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Celeste Rodríguez conoció la nieve por primera vez y su reacción conmovió a sus seguidores.
Celeste Rodríguez conoció la nieve por primera vez y su reacción conmovió a sus seguidores. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celeste Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.