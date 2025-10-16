Influencer colombiano dice que los hombres ticos le tienen ‘pánico’ a la pensión alimentaria

El influencer colombiano Jean Pierre, quien radica en Costa Rica, avivó la controversia al hablar sobre la pensión alimentaria en el país, en uno de sus más recientes videos para redes sociales.

Jean Pierre, como figura en su perfil, se refirió a lo sucedido en el marco del partido entre Costa Rica y Nicaragua, cuando la Fuerza Pública estuvo a punto de detener a un futbolista pinolero por una denuncia por pensión alimentaria.

“Aunque no es la primera vez que se ve esto en el fútbol, sí me parece curioso porque esto (pensión) es como el temor de los hombres ticos. O sea, le tienen pánico de verdad”, aseguró.

Además, el cafetero, quien anteriormente ha mencionado que realiza su contenido para explicar a sus compatriotas sobre las particularidades en suelo tico, quiso detallar este proceso legal.

Tras dar un resumen de cómo se impone una pensión alimentaria, aseveró:

“Y no voy a defender a nadie, porque el que es mal padre es mal padre, pero he escuchado casos en que el hombre pasa la pensión a la mamá del niño, pero como ella ya tiene otro marido, no lo deja ver al hijo, y uno dice: ‘Uf, parce, qué duro’”.

En el video, que ya acumula más de 100.000 reproducciones en TikTok, se abrió el debate, en el que muchos no estuvieron de acuerdo con las aseveraciones del creador de contenido.

“Compa, hay de todo”. “Que cumplan con sus hijos, tipos irresponsables”. “Normal, cosas del oficio. De aire el bebé no come ni viste”. “Si fuera responsable con su niño, no le pasaría”, fueron algunos de los comentarios.