Colombiano radicado en Costa Rica terminó llenó de críticas al hablar de Guanacaste y su historia

Jean Pierre es un influencer colombiano radicado en Costa Rica, quien con frecuencia crea contenido sobre curiosidades de ambos países. Sin embargo, no le fue nada bien con en el último video que dedicó a un tema tico.

El cafetero hizo un video explicativo refiriéndose a la Anexión del Partido de Nicoya, con la intención de dar a conocer este proceso histórico a sus “amigos colombianos” y como una comparación con la independencia de Panamá.

Pero la información en la que se basó, suministrada por un conocido costarricense, le jugó una mala pasada, pues tuvo varias imprecisiones. El influencer aseguró que Guanacaste era parte de Nicaragua y que los habitantes que se anexaron a Costa Rica eran nicaragüenses.

“En 1824, Guanacaste era parte de Nicaragua. Pero un día la gente dijo: ‘¿por qué no nos unimos a Costa Rica mejor?’(...). Guanacaste se anexó voluntariamente porque en Nicaragua había mucha guerra y caos, y querían paz, estabilidad y, por supuesto, comercio”, comentó.

Influencer colombiano se equivocó al comentar sobre Guanacaste

Esto fue criticado por múltiples usuarios de redes sociales que, algunos con más amabilidad que otros, le hicieron saber sus errores.

“Cómo es posible que se ponen a jugar de intelectuales y no son capaces de estudiar la historia antes; no por chismes, sino estudiar, buscar información, digo”, fue uno de los comentarios más fuertes en el TikTok.

Ante esto, el creador de contenido pidió disculpas y mostró el audio de su amigo tico que, sin desearlo, lo metió en una controversia. Él expresó que, al verificar la información tras las críticas, se dio cuenta de sus errores.

“Les pido perdón a los que se ofendieron y a la amiga que respondió le cuento que yo no me creo un intelectual; lo que he sido es curioso de la historia y el porqué de las cosas”, afirmó.