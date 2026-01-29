Influencer chotea a Laura Fernández, quien criticó su contenido, y se vuelve viral: vea el video

El influencer costarricense Tavo al volante dio una ingeniosa respuesta, con choteo incluido, a Laura Fernández. Esto ocurrió luego de que la candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO) se refiriera de forma despectiva a su programa en vivo.

Gustavo Abarca, nombre del creador, es ampliamente reconocido en redes sociales por su contenido, en el que interactúa con sus pasajeros mientras trabaja como chofer de Uber.

Luego del Antidebate de TD Más, el 21 de enero, Abarca realizó una transmisión especial donde compartieron de forma distendida Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana; Ariel Robles, del Frente Amplio y Natalia Díaz, de Unidos Podemos.

A este espacio hizo referencia Laura Fernández el martes 27 de enero, durante el debate de Repretel, en medio de un intercambio con Díaz.

“Mientras ustedes iban a eso que no sé como le decían, a tomar cerveza en un carro, no me acuerdo, el ‘post debate’ o ‘la birreada’; yo andaba reunida con los agricultores de Costa Rica”, dijo Fernández con tono burlesco.

La respuesta de Tavo al volante llegó a través de un video que se viralizó en menos de 24 horas. En este, el influencer le pide tranquilidad a Fernández y expresa que él no tiene problema con que se haga mención de su contenido “como estrategia para tirarle a una contrincante”.

Gustavo Abarca es el creador del proyecto ‘Tavo al volante’. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, lo que no aceptó, aseguró con humor, fue que se usara un nombre incorrecto.

“Si me va a mencionar, al menos mencione el nombre bien; es Tavo al volante. Porque sí, aunque a veces regalemos birra a pasajeros, no se llama la birreada”, comentó Abarca.

Luego de esta aclaración, cuestionó a la candidata del PPSO con fisga.

“Por cierto, escuché que no pudo venir a la birreada porque estaba reunida con agricultores... ¿A las 11 de la noche? ¿Fue que estaba reunida con agricultores o no la dejaron ir sus papás?”, concluyó.

“La próxima le inventamos algo a los papás para que la dejen ir con nosotros”, agregó en la descripción del video.

El video ya acumula 700.000 reproducciones entre Instagram y TikTok. Además, decenas de usuarios han comentado el clip, uniéndose a las bromas y las críticas contra la política.

“No insulte (Laura), Tavo presidente”, “Buenísima, Tavo!”, “Pilar Cisneros no la dejó ir”, “Dime que querías que te invitaran sin decirme que querías que te invitaran”, “Eso es lo que diría el compa que nunca lo dejan ir a tomar con nosotros”, son algunos de los mensajes.