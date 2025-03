Influencer argentina descarta ser aficionada de Saprissa: ‘Los odian muchas personas’

Evangelina González , influencer argentina que se declara enamorada de Costa Rica, afirmó en un video de TikTok que todavía no tiene equipo de fútbol en el país y busca cuál es su mejor opción.

Sin embargo, ya descartó a uno: el Deportivo Saprissa.

El video lo grabó en lo que parece una soda. Allí se encontró con un aficionado morado que intentó convencerla.

“Aún no tengo equipo de fútbol acá. Me dicen que me haga del Saprissa y yo les digo que no porque tiene mucho odio. Los odian muchas personas, ¿por qué?”, dijo la creadora de contenido.

El hombre le respondió: “Existimos los saprissistas y existen los antisaprissistas, punto”, en medio de risas entre ambos.

Parece que los equipos en el radar de Evangelina son Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. Así lo dio a entender en una imagen donde preguntó a sus seguidores por cuál equipo inclinarse.

Entre los comentarios que recibió se encuentran: “Heredia es mejor. Somos únicos”, pero ella contestó que no conoce el club. También le escribieron: “Te aconsejan bien, es mejor ser morado”, “Cartaguito campeón” y “La Liga es mucho mejor”.

González hace videos exaltando la belleza natural y social de Costa Rica. Aunque vive en Alemania, siempre tiene presente al país.