Evangelina González, la argentina que se gana el corazón de Costa Rica (y de TikTok) en una patineta

Evangelina González está conociendo el mundo desde el 2013. Lo ha hecho gracias a diferentes medios de transporte y, actualmente, utiliza la manera más inesperada: a bordo de una patineta eléctrica. Esto le permite conocer sus destinos con calma, tal y como hace ahora mismo en Costa Rica.

La argentina de 26 años relata a través de su TikTok sus diferentes hazañas. Ella emprendió un viaje desde Panamá hasta Nicaragua y cruza por el país del “Pura vida”. Aquí se asombra con las bellezas naturales y al sentir la calidez de los ticos, que la saludan, se detienen para preguntarle cómo está y hasta le regalan refrescantes bebidas.

Ella está fascinada y no sale de su asombro con las distintas muestras de solidaridad. Ha sido abordada por la Fuerza Pública, pero no para detenerla, sino para tomarse selfis con ella.

Incluso, dice que la contactó la Policía de Tránsito, tema que la preocupó porque ella está circulando por las vías nacionales; sin embargo, el resultado fue inesperado.

Evangelina González se ha topado en Costa Rica con la solidaridad, incluso, de la Policía de Tránsito. En la foto posa con una funcionaria que le brindó consejos y le obsequió agua, escudos y un helado de coco. Foto: Captura de pantalla

“La policía de tránsito de Costa Rica me contactó por mi viaje en Costa Rica en patineta y vinieron hasta el hospedaje donde me estaba quedando. Pensé que la policía no me iba a dejar continuar el viaje, pero vinieron a regalarme dos escudos, un helado de coco y dos aguas”, contó emocionada.

Luego de esto, Evangelina narró que fue a comer con una oficial de Tránsito y que en ese encuentro aprovecharía para hacerle todas las preguntas y así estar bien enterada de cómo es mejor moverse en su llamativo viaje.

Montada en su patineta, Evangelina ya recorrió las bellezas de Limón y recientemente estaba en Siquirres.

Ella se desplaza protegida con un casco y con un chaleco reflectivo. Las muestras de cariño la han impresionado tanto que asegura que Costa Rica es el mejor país en el que ha estado. Recientemente cruzó Portugal (recorrió 1.000 kilómetros).

“Gente de Costa Rica, estoy viajando de Panamá hasta Nicaragua cruzando su hermoso país con este skyboard eléctrico, acabo de dejar Puerto Viejo, voy para Cahuita y así hasta el Norte hasta llegar a Nicaragua. Si me ven en la ruta nos saludamos. Si van en auto no me toquen la bocina porque me asusto y me caigo”, explicó en uno de sus primeros videos.

En la red social TikTok con su cuenta @alinfinito suma miles de comentarios, me gusta y reproducciones, también tiene infinidad consejos de aquellas personas que le desean el bien y le recuerdan que aunque este país es “pura vida” es mejor que no sea demasiado confiada.

Evangelina González es una argentina que recorre el mundo, actualmente lo hace a bordo de su patineta eléctrica. Foto: Captura de pantalla

La joven ha conocido las delicias de Costa Rica: gallo pinto, rice and beans, fresco de tamarindo y hasta ha sido invitada a tragos de licor nacional.

“Ticos, ustedes son increíbles. Se me pararon tres carros a preguntarme si necesitaba algo, que me vieron en TikTok. Están locos. Me regalaron mil colones para que me compre agua y Freddy (alguien que la ayudó) me escoltó con su moto. Chicos, gracias por cuidarme tanto”, comentó en una de las grabaciones.

Posteriormente relataba que en un día recorrería 60 kilómetros en su patineta. Aún queda mucho camino por patinar… y gozar.

Actualmente, ella cuenta con 168.000 seguidores en TikTok y acumula 3 millones de me gusta.