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Influencer Alex Badilla sufrió graves problemas de salud tras consumir pastillas sin supervisión: ‘Casi me vuelvo loca’

El creador de contenido explicó los preocupantes síntomas que tuvo tras consumir el medicamento de origen natural

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Por Jessica Rojas Ch.
Alex Badilla
Alex Badilla vivió momentos de preocupación por causa de consumir pastillas naturales para tratar su estado de salud mental. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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