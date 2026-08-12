Influencer Alex Badilla sufrió graves problemas de salud tras consumir pastillas sin supervisión: ‘Casi me vuelvo loca’

Alex Badilla vivió momentos de preocupación por causa de consumir pastillas naturales para tratar su estado de salud mental.

El influencer y cantante Alex Badilla encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar una situación de salud que vivió recientemente, debido a unas pastillas naturales que consumió sin supervisión y sin leer detenidamente las instrucciones.

Hace unos días, Badilla también sufrió graves quemaduras en su rostro tras recurrir a ChatGPT en busca de una solución para la dermatitis.

Ahora, el creador de contenido contó que, como es paciente psiquiátrico y está en control médico para su tratamiento de salud mental, cierto día pensó que podría dejar las medicinas poco a poco y usar una opción natural. Decidió entonces consumir unas pastillas naturales que, a la postre, le provocaron síntomas que le causaron preocupación.

Badilla reconoció que no leyó la información de las pastillas hasta tres semanas después. Según las indicaciones, no podían ser consumidas por personas con nerviosismo, tampoco por aquellas que están en tratamiento médico ni con daños hepáticos. “Todo lo que no se puede, yo lo tenía. Pero aun así me las tomé”, explicó.

Agregó que durante las dos primeras semanas él se sintió bien. Los problemas llegaron a la tercera semana.

“Se me empezaba a acelerar el corazón, empezaba con unos ataques de ansiedad y temblorina. Pero ya lo que fue para mí muy duro es que se me nublaba la vista y empezaba a tener pensamientos de una persona que está mal”, aseveró.

“Yo decía: ‘Esto no es real, yo no estoy viviendo en esta dimensión, todo esto es un sueño, todo esto es mentira’. Yo estaba como en un viaje”, manifestó.

Hace unos días, Alex Badilla narró que sufrió quemaduras en su rostro tras preguntarle a ChatGPT por un tratamiento para la dermatitis. (Archivo)

Aclaró que no estaba hablando mal de las pastillas, porque investigó antes y tenía buenas recomendaciones. Sin embargo, él, por su condición de salud mental y física, no debe consumir ciertos productos.

“Casi me vuelvo loca. Yo estaba hablando con personas y mi realidad se distorsionaba. Un viaje horrible, horrible (...) De ahora en adelante, este tarrito a la basura porque lo que yo viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, contó.

Después de su anécdota, Badilla les recomendó a sus seguidores siempre buscar la guía de un especialista antes de tomar una decisión sobre la salud. Además, recomendó a dos doctores que lo acompañan en su tratamiento psiquiátrico.