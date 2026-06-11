Viva

Influencer Alex Badilla sufrió graves quemaduras en su rostro por hacerle caso a Chat GPT (video)

El creador de contenido, cantante y empresario mostró en redes sociales el resultado de hacerle una consulta de salud a la IA

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Alex Badilla
Alex Badilla explicó que sufre de dermatitis y que ha probado varias cremas. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alex BadillachatGPTInteligencia artificial
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.