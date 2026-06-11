Influencer Alex Badilla sufrió graves quemaduras en su rostro por hacerle caso a Chat GPT (video)

El creador de contenido Alex Badilla, quien también ha desarrollado una carrera como cantante, encendió las alarmas de sus seguidores al mostrarse en redes sociales con su rostro quemado.

Según explicó el también empresario de belleza, cometió el error de recurrir a ChatGPT para buscar solución a un problema de dermatitis que sufría por causa del estrés. Narró que publicó el video para que sus fans aprendieran de su mala experiencia y que, cuando enfrenten alguna situación de salud, lo recomendable es consultar a un profesional en la materia.

Alex Badilla sufrió graves quemaduras en su rostro

Badilla explicó que sufre de dermatitis y que, a lo largo de su vida, ha utilizado diferentes medicamentos, pero que no ha encontrado la solución perfecta para su problema. Agregó que en los últimos días ha padecido fuertes episodios de estrés y ansiedad, lo que provocó un brote en su rostro; así pues, para buscar ayuda, hizo una pregunta a la Inteligencia Artificial.

ChatGPT le recomendó una crema que podía ayudarlo a eliminar la dermatitis. Él hizo caso, la compró en una farmacia y se la aplicó. “Tienen que ver cómo se quemó mi cara. De verdad, chicos, yo quiero llorar”, manifestó al mostrar las manchas rojas en su frente, pómulos y hasta nariz por causa de las quemaduras que sufrió.