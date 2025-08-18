Influencer activista fue detenida por agentes migratorios de Estados Unidos durante transmisión en TikTok

La transmisión en vivo desde su Tesla captó el instante exacto en que agentes de migración la detuvieron en Los Ángeles, California.

La detención de la influencer colombiana Tatiana Martínez, registrada en un video reciente que se ha viralizado, provocó reacciones en distintos sectores por la manera en la que actuaron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La joven de 27 años fue arrestada el 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California, mientras transmitía en directo desde su cuenta de TikTok, red donde suma más de 37.000 seguidores.

Así fue detenida por migración una influencer colombiana mientras transmitía en vivo

Martínez se dio a conocer por sus publicaciones en las que denuncia abusos por parte de autoridades migratorias. Se identifica como una “voz de los invisibles” y su lema habitual es: “Noticias reales, sin adornos”.

El operativo del ICE quedó documentado en varias grabaciones. En una de ellas, se ve cómo los oficiales la obligaron a salir de su automóvil Tesla. La acción fue brusca, aunque la joven les advirtió en varias ocasiones que no pensaba resistirse. Pese a sus palabras, la sometieron en el suelo.

LEA MÁS: Migrante con más de 30 años en Estados Unidos fue arrestado por autoridades al acudir a una cita

Durante el forcejeo, la influencer perdió el conocimiento, presuntamente por la angustia que le generó la situación. En las imágenes se le escucha decir: “No, espérate. No, no, no, espera. Me voy a dejar, pero espérate”.

Luego del arresto, las autoridades remolcaron el vehículo en grúa, según medios locales.

En las últimas horas, surgió una nueva grabación que corresponde a la transmisión en vivo que ella hacía desde el interior del automóvil. Este material no se había divulgado previamente. Ahora forma parte del debate en redes sociales, donde los usuarios exigen conocer el estado actual de la joven.

LEA MÁS: Latina con residencia permanente fue detenida por Migración tras 14 años en Estados Unidos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.