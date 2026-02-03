Viva

Ian McKellen deja escapar posible escena clave de ‘Avengers: Doomsday’ y desata especulación entre seguidores

Un comentario inesperado de Ian McKellen durante una entrevista abrió nuevas teorías sobre la próxima película de Marvel. El filme unirá a ‘Avengers’ y ‘X-Men’ en una historia que llegará a cines en 2026

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Marvel Studios publicó el primer avance oficial de 'Avengers: Doomsday' y anunció que la película llegará a los cines en diciembre de 2026.
Un comentario de Ian McKellen durante una entrevista generó especulación sobre una escena clave de 'Avengers: Doomsday', que llegará a los cines en 2026. (Marvel/Marvel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCIan McKellenAvengers: DoomsdayX-MenAvengers
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.