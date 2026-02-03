Ian McKellen deja escapar posible escena clave de ‘Avengers: Doomsday’ y desata especulación entre seguidores

Un comentario de Ian McKellen durante una entrevista generó especulación sobre una escena clave de 'Avengers: Doomsday', que llegará a los cines en 2026.

El actor Ian McKellen, recordado por su papel de Magneto en X-Men, dejó entrever un posible detalle de la trama de Avengers: Doomsday. El comentario surgió durante una entrevista y generó expectativa sobre el filme que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

La película figura entre los estrenos más esperados de 2026. La producción reunirá por primera vez en una misma historia a los héroes de Avengers con los mutantes de X-Men, un cruce largamente anticipado por los seguidores del universo Marvel.

McKellen, de 86 años, forma parte del elenco confirmado. Durante una conversación con el presentador Jake Hamilton en YouTube, el actor recordó una escena icónica de la primera película de X-Men. En ese relato explicó que, en aquella ocasión, la elevación de automóviles policiales frente a la cámara no utilizó efectos especiales, sino grúas reales.

Un comentario de Ian McKellen durante una entrevista generó especulación sobre una escena clave de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines en 2026.

Luego, el actor comparó ese recuerdo con la tecnología actual. En ese contexto, deslizó que recientemente su personaje causó destrucción en New Jersey, comentario que sugirió una posible escena de Avengers: Doomsday. Tras una breve pausa, el propio McKellen expresó duda sobre haber compartido esa información, lo que reforzó la idea de un spoiler involuntario.

Además de McKellen, el elenco incluye a figuras del reparto original de X-Men. Entre ellas figuran Patrick Stewart como el profesor Xavier, James Marsden como Cíclope, Alan Cumming como Nortuno, Rebecca Romijn como Mística y Kelsey Grammer como Bestia.

La historia tendrá como antagonista principal al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. El filme también contará con el regreso de Chris Evans en el papel de Steve Rogers o Capitán América y Chris Hemsworth como Thor, lo que consolida una de las alineaciones más amplias del cine de superhéroes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.