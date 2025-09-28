Hybrid Theory y la Filarmónica hicieron vibrar Parque Viva con tributo sinfónico a Linkin Park

Ivo Rosario, vocalista de Hybrid Theory, se lanzó al público durante el concierto tributo a Linkin Park.

Parque Viva vibró la noche del 26 de setiembre con un espectáculo que unió dos mundos musicales: el rock alternativo de Linkin Park y la fuerza clásica de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. La banda tributo internacional Hybrid Theory, originaria de Portugal, fue la encargada de revivir los grandes éxitos del grupo estadounidense en un concierto cargado de energía y emotividad.

Desde los primeros acordes, el público respondió con gritos y aplausos. Cientos de seguidores llenaron el recinto y corearon cada canción en una experiencia que evocó la fuerza del legado de Linkin Park. El repertorio incluyó temas como From the Inside, que desató uno de los momentos más intensos de la velada, y clásicos como Given Up e In the End.

Durante esta última, los vocalistas sorprendieron al descender del escenario para cantar junto a los asistentes. La cercanía con los fanáticos generó una atmósfera especial y convirtió el instante en uno de los más recordados del concierto.

El vocalista Ivo Rosario levantó la bandera de Costa Rica y recibió una ovación mientras cantaba 'Numb'. (David Chacon/Cortesía/David Chacón)

La emoción alcanzó otro punto alto con One More Light. Durante esa interpretación, Ivo Rosario, vocalista de Hybrid Theory, solicitó al público encender las luces de sus teléfonos en memoria de Chester Bennington, el cantante original de Linkin Park que falleció en 2017. El recinto se iluminó por completo en un homenaje cargado de simbolismo y sensibilidad.

El tributo también tuvo un gesto hacia Costa Rica. Mientras interpretaba Numb, Rosario levantó la bandera nacional y el público le respondió con una ovación.

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica desempeñó un papel central en el espectáculo. Su interpretación dio un matiz distinto a cada canción y aportó la fuerza sinfónica que distinguió este concierto de otros tributos. La fusión entre guitarras eléctricas, batería y cuerdas orquestales transformó cada tema en una experiencia inolvidable.

Hybrid Theory se confirma como uno de los tributos más destacados de Linkin Park en el mundo. Al mismo tiempo, mostró la versatilidad de la Filarmónica costarricense, que volvió a evidenciar su capacidad para cautivar al público.