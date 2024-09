Nueva cantante de Linkin Park cuestionada por su pasado

La banda Linkin Park regresó el 5 de setiembre con la ilusión de su nueva cantante, Emily Armstrong, como reemplazo del icónico Chester Bennington, quien falleció en 2017. El grupo se presentó en los estudios Warner Bros., anunció su gira de conciertos y un nuevo disco. Sin embargo, el relanzamiento de la agrupación se ha visto opacado por los señalamientos hacia Armstrong acerca de su pasado.

Según medios internacionales como Deadline e Infobae, a Armstrong se le ha relacionado con el actor Danny Masterson, reconocido por su trabajo en la serie That ’70s Show, quien fue condenado a 30 años de cárcel por dos cargos de violación.

En Internet han circulado cuestionamientos sobre su relación con Masterson, ya que durante una de las audiencias del juicio en contra del actor, la cantante asistió para apoyarlo en el 2020.

Además, se le ha vinculado con la Iglesia de la Cienciología, debido a que tanto Masterson como sus víctimas pertenecían a ese grupo.

El viernes 6 de setiembre, la artista de 38 años utilizó sus redes sociales para referirse al tema en cuestión.

“Hace varios años, en una comparecencia ante el tribunal me pidieron que apoyara a alguien a quien consideraba un amigo, y asistí a una de las primeras audiencias como observadora. Poco después me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas y lo juzgué mal. Nunca he hablado con él desde entonces. Surgieron detalles inimaginables y luego fue declarado culpable”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Agregó que no aprueba el abuso ni la violencia contra las mujeres y que empatiza con las víctimas.

Uno de los primeros en reaccionar en contra de Armstrong y señalarla por haber apoyado a Masterson fue Cedric Bixler-Zavala, esposo de una de las víctimas que acusó al actor. El hombre escribió en redes sociales: “¿Tus fans conocen a tu amigo Danny Masterson? ¿Tu amigo violador?”.

En cuanto a la conexión de Armstrong con la cienciología, ella no se refirió al tema.

El regreso de Linkin Park

La muerte de Chester Bennington sorprendió no solo a su familia y amigos, sino también a miles de fans en todo el mundo, así como a sus compañeros de Linkin Park. Lamentablemente, el artista se quitó la vida.

Desde entonces, el futuro del grupo era incierto, hasta que finalmente lograron regresar.

Emily Armstrong debutó como la cantante de Linkin Park en un espectáculo que dio la banda el 5 de setiembre en los estudios de Warner Bros.

La banda anunció su vuelta a los escenarios con Emily Armstrong como nueva vocalista. La noticia llegó el jueves 5 de setiembre, junto con la revelación de una gira y un nuevo álbum titulado From Zero, que saldrá al mercado el 15 de noviembre. Este disco marca el primer lanzamiento de la agrupación con Armstrong al frente.

El grupo utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia y, además, publicaron su primer sencillo con Armstrong, titulado The Emptiness Machine, en la plataforma YouTube.

La gira comenzará el 11 de setiembre en Los Ángeles y abarcará otras cinco ciudades: Nueva York (16 de setiembre), Hamburgo (22 de setiembre), Londres (24 de setiembre), Seúl (28 de setiembre) y Bogotá, donde cerrarán el 11 de noviembre.