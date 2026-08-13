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Humorista Katherine González recuerda una dura verdad: ‘La vida no nos promete un mañana’

La joven sorprendió a sus seguidores con un profundo mensaje sobre lo impredecible de la vida y el valor de no dejar el afecto para después

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Por Fiorella Montoya
Retratos de Katherine González, imitadora del programa Pelando el Ojo / Foto John Durán
Katherine González es humorista y creadora de contenido, sobre todo de amor propio y estilo de vida. (John Durán)







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Katherine González
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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