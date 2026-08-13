Humorista Katherine González recuerda una dura verdad: ‘La vida no nos promete un mañana’

Katherine González es humorista y creadora de contenido, sobre todo de amor propio y estilo de vida.

La humorista costarricense Katherine González compartió una reflexión en redes sociales, en la que invitó a sus seguidores a dejar de posponer los abrazos, las conversaciones y los momentos importantes.

González hizo la publicación luego de observar los distintos sucesos dolorosos que ocurren en el mundo. Acompañó sus palabras con varias imágenes que plantean situaciones cotidianas y una pregunta que busca generar conciencia sobre lo impredecible de la vida.

En su mensaje, González recordó que nadie tiene la certeza de lo que ocurrirá al día siguiente. Por eso, hizo un llamado a valorar el presente y a no dejar para después aquello que realmente importa.

“La vida no nos promete un mañana ni un después, ni siquiera otro día. Y quizás por eso, desde nuestras posibilidades, deberíamos dejar de posponer tanto lo que realmente importa”, expresó.

Las imágenes que compartió reforzaron ese mensaje. En una de ellas aparece la frase “Después le hablo, ¿después?”, acompañada por la imagen de un accidente. Otra plantea: “Mañana la abrazo, ¿mañana?”, junto a una imagen relacionada con sirenas.

La publicación continuó con otras frases que llevan al lector a cuestionarse cuántas veces deja para después un abrazo, una llamada e incluso el amor propio.

González cerró su reflexión con una frase que resume el llamado de atención que quiso transmitir a sus seguidores: “La vida no avisa cuándo será la última vez ni promete que habrá un mañana. La vida nos recuerda que abrazar, querer y perdonar no debe esperar”.

Finalmente, la humorista enfatizó que el presente es el único momento que las personas pueden tener como certeza: “La vida está pasando hoy. Y hoy es lo único que tenemos seguro”.