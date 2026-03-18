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Humorista Franco Escamilla lanzó fuertes insultos por situación que vivió en Costa Rica

El comediante hizo las polémicas y criticadas declaraciones luego de brindar un show en el país

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Por Fiorella Montoya
Franco Escamilla se presentó en Costa Rica el pasado 13 de marzo. (Tomada de Twitter)







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Franco Escamilla
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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