Humorista Franco Escamilla lanzó fuertes insultos por situación que vivió en Costa Rica

Franco Escamilla, reconocido humorista mexicano, dio a conocer un problema que vivió durante el show que dio en Costa Rica, el pasado 13 de marzo. El comediante incluso lanzó fuertes insultos a un miembro del equipo de producción.

Las polémicas declaraciones llegaron en su programa La Mesa Reñoña, transmitido por YouTube, y con ellos levantó críticas y miles de comentarios por lo que dijo el comediante.

Este programa lo comparte con algunos de sus amigos y allí conversan de diversos temas; fue en ese espacio donde surgió la pregunta de cómo estuvo su espectáculo en el país.

“Estuvo bien chido, se traían un desmadre con el audio, no seré yo quien critique eso... un saludo a la gente de Costa Rica”, dijo, previo a lanzar una ola de fuertes insultos a la persona que se encargó del sonido en su presentación en suelo tico.

El humorista contó que en repetidas ocasiones tuvo problemas con el audio en el recinto donde se presentó, por lo que incluso tuvo que cortar un momento el show, pedir disculpas y tratar de solucionarlo.

“Ya por fin pudimos hacer el show y le dijimos a la gente: si en alguna zona no se escucha, con mucha vergüenza, le regresamos su entrada. Pero voy a apostar a que la mayoría escuche. O sea, no se puede todo, pero no, no hubo bronca y la gente se quedó”, explicó al final del video.

A continuación, el video donde se dieron las declaraciones (del minuto 36 al 40):