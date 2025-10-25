El ‘Mentalista de los famosos’ revela sus grandes secretos y cuál fue el cantante más difícil de leer

Michel Galleros aclara que no es un médium, es decir, que no habla con los muertos; su trabajo se centra en la hipnosis y la concentración.

El mentalista venezolano Michel Galleros es un viajero en todo el sentido de la palabra; él no tiene casa donde regresar, pues se dedica a rodar tierras para sorprender a las personas con su magia e impactarlas con su misterioso talento. Su trabajo es adivinar números, practicar la hipnosis, los juegos con cartas y mucho más.

Es conocido por ser “el mentalista de los famosos”, y no es para menos, porque sus trucos ha sido aplicados a diversos artistas y cantantes en casi 10 años de trayectoria, desde su primera presentación oficial por allá del 2016.

Entre las celebridades que han quedado sorprendidas con sus habilidades destacan la familia Montaner, Belinda, Daddy Yankee, Isabella Ladera, Carlos Baute, Jordi Alba y Manuel Turizo, entre muchos otros.

También ha participado en programas y canales internacionales como Got Talent España, Univisión, Caracol TV y Disney+.

Galleros tuvo una breve visita a Costa Rica durante el mes de octubre para promocionar su próximo show en el país, cuya cita será el 21 de marzo del 2026, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Michel Galleros se inspira en su abuela, 'La Maga Mirien', quien le enseñó cartomagia (magia con cartas) desde niño. (Instagram Michel Galleros/Instagram Michel Galleros)

El encanto desde pequeño

El hábil mentalista camina por la vida con sus trucos siempre listos; un infaltable en su diario vivir es su mazo de cartas, el cual lo acompañó durante la entrevista con La Nación. Con lentes oscuros, una sonrisa y ganas de demostrar sus habilidades, conversó sobre su vida e, incluso, nos reveló en exclusiva uno de sus secretos mejor guardados.

La magia para Galleros ha sido normal durante toda su existencia; su inspiración fue su abuela, quien era conocida como “La Maga Mirien”.

“Ella me enseñó todo al comienzo; viajaba con ella a diferentes convenciones y congresos de magos desde que tenía cuatro o cinco años. Empecé a aprender mucha magia; me empezó a gustar mucho lo que es la cartomagia, que es la magia con cartas, por ejemplo. Esos fueron mis comienzos. Pero luego empiezo a entrar en el mundo del mentalismo”, explicó.

Para ingresar a este tema es importante explicar qué es el mentalismo. En palabras del artista venezolano es “la magia 2.0, que juega más con técnicas, no hay un truco. Son técnicas de psicología y lenguaje corporal”.

Por esa razón, entre los estudios de Galleros están la psicología, la sugestión y el lenguaje no verbal; es decir, utiliza sus cinco sentidos para “leer” a una persona.

A los 18 años, Galleros decidió que ese sería su camino, a pesar de que sus padres estaban un poco escépticos de una carrera como mago. Sin embargo, con su trabajo, el joven soñador demostró que sí se podía. “Yo siempre digo que un artista es un niño que insistió.”

El mentalista de los famosos

Galleros recuerda con cariño a los dos primeros artistas que tuvieron apertura para ser partícipes de sus shows: Lenny Tavárez y David Bisbal, en el año 2016.

Luego de ellos llegaron más shows y ante la pregunta de cuál ha sido la figura más difícil con la que ha compartido, su respuesta sorprendería a más de uno.

“Te lo voy a decir, nunca lo he dicho. No fue más difícil de leer, sino que lo que pasó con él fue que estaba muy escéptico y, al mismo tiempo, tenía un poco de miedo. Ese fue Daddy Yankee, quien fue una persona muy cerrada al comienzo, pero al final se terminó abriendo y le encantó”, afirmó el mentalista.

Michel aprovechó esta oportunidad para aclarar algo importante de su trabajo y sobre lo que se puede pensar de él.

“Mucha gente me confunde con un médium. ‘¿Pero habla con los muertos? ¿Pero entonces qué me va a decir?’, dicen al ver lo que hago”, comentó.

“Pero yo no estoy hablando con los muertos; yo no hago eso. Yo no te voy a leer la mente y te voy a decir secretos que no quieras que yo te diga. Entonces, eso pasó con Daddy Yankee, él era una persona reservada; al comienzo fue difícil, pero ya después se encantó, gritaba y la pasamos muy bien”, agregó el artista, recordando que Manuel Turizo y Jordi Alba son otros que han llegado bastante predispuestos a sus actos.

Sin embargo, el común denominador es que todo el mundo termina emocionado, tal como le sucedió a Mau y Ricky Montaner, así como a toda su familia.

A los Montaner, Galleros hizo una “predicción” escrita en un papel que entregó antes del acto. Luego, pidió a los integrantes de la familia que mencionaran números de tres dígitos, tiempo de carrera, estatura y cifras al azar. Todos los datos sumados dieron un resultado idéntico al del papel, que al darle vuelta reveló la palabra “Montaner”, lo que desató la euforia entre los presentes.

Durante su visita a Costa Rica, Galleros también realizó varios trucos y La Nación constató sus habilidades poniendo a prueba a una periodista.

La primera pregunta de Michel fue: “¿Cuál es su artista favorito?”. En este caso, la respuesta fue “Danny Ocean”. Michel explicó que tenía una lista con artistas, todos enumerados, y que en esa lista efectivamente aparecía Ocean. El truco consistía en convencernos mentalmente del número en el que estaba el artista venezolano.

Gallero indicó: “Piense en un número. Ahora bórrelo y piense en otro. ¿Cuál es?”. El número final fue el 6, por lo que el mentalista de inmediato mostró su celular —sin realizarle ningún cambio— y enseñó el puesto en el que estaba Danny Ocean: el número 6.

Los actos de Michel Galleros han sorprendido a celebridades como Daddy Yankee; el más difícil de leer en su carrera. (Instagram Michel Galleros/Instagram Michel Galleros)

Un carrusel de sorpresas

Galleros afirma que lo más bonito de este oficio “es generarle una sonrisa a la gente, sorprenderlos y que vivan una experiencia”.

A pesar de ese recorrido, hubo una vez en que él mismo fue escéptico a una de las actividades más interesantes que ahora realiza: el hipnotismo.

“Hoy en día creo, porque llevo más de 10 años haciendo hipnosis... Pero no creía al comienzo; yo lo veía y decía ‘es que esto no puede ser verdad’. Luego empecé a estudiar, a leer mucho y cuando fui a hipnotizar a una persona, la dormí”, afirmó.

Menciona que las personas nos hipnotizamos al menos cinco veces al día, porque es un proceso de concentración; únicamente que él lo hace de una manera más fuerte. Incluso, en sus videos, muestra cómo las personas son hipnotizadas y creen estar, en el mismo lugar, interactuando con personajes animados o hasta estrellas de la televisión.

“En todos los shows que hago les llevo mis mejores actos. Todo lo que ven en redes y lo que no han visto, porque hay muchas cosas que no publico y que nada más las hago en mi show. Si vienes, te lo prometo, que no te vas a arrepentir; será una noche inolvidable”, finalizó el “mentalista de los famosos”, agregando que hay algo importante que le gustaría hacer cuando retorne al país: tener una sesión de mentalismo con Keylor Navas.

El mentalista visitó Costa Rica para promocionar su show, cuya cita principal será el 21 de marzo del 2026 en el Auditorio Nacional. (Instagram Michel Galleros/Instagram Michel Galleros)

