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Humorista costarricense narró la dura situación que vivió con su hija: ‘Tiene cinco horas de vida’, le dijeron

El reconocido comediante dio a conocer que su familia vivió momentos de gran angustia

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Por Fiorella Montoya
Rolando Carmona ha tenido una extensa carrera como humorista. (Abelardo Fonseca)







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Rolando Carmona
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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