Humorista costarricense narró la dura situación que vivió con su hija: ‘Tiene cinco horas de vida’, le dijeron

El reconocido humorista costarricense, Rolando Carmona, dio a conocer que hace meses vivió una tensa situación, luego de que su hija fuera hospitalizada y el pronóstico médico no fuera el mejor.

La información la dio a conocer en el programa De boca en boca, de Teletica, el cual entrevistó a Carmona y a su hija Valentina, quien cumplió recientemente 15 años.

Valentina contó que le detectaron una peritonitis, pero, según dijo, el diagnóstico no fue a tiempo.

“La torta es que cuando la detectan, ya estamos tarde, entonces tienen que operar. Quedó con residuos después de la primera operación y 11 días después tuve que trasladarla de hospital para operarla nuevamente y con menos posibilidades de que Diosito me la prestara”, dijo el humorista, recordando la angustia que vivieron en aquel momento.

La joven confesó a Canal 7 que las palabras del médico que la atendió nunca se le olvidarán.

“El día que me llevaron y ya no aguantaba el dolor en la primera cirugía, la persona que me hizo el ultrasonido llegó y le dijo a mis papás: ‘Su hija tiene cinco horas de vida, o la operan ya o se les va’, y el hecho de saber que estaba entre la espada y la pared era horrible”, confesó la jovencita.

Sin embargo, ambos compartieron que, tiempo después, Valentina logró reponerse y ahora tiene una relación más fuerte con Dios.