Hugh Jackman sorprendió con su nueva pareja en red carpet tras rumores con su exesposa

Jackman debutó con su nueva pareja en un evento en Los Ángeles luego de versiones que lo vinculaban nuevamente con su exesposa.

El actor Hugh Jackman apareció por primera vez en un evento público acompañado de su nueva pareja, la actriz Sutton Foster, conocida por su trabajo en Broadway.

La presentación ocurrió el pasado domingo 26 de octubre en Los Ángeles, durante la première del filme Song Sung Blue, parte de la programación del AFI Fest, que se desarrolló del 22 al 26 de este mes.

Ambos eligieron un estilo sobrio para la alfombra roja. Él vistió un traje negro y ella optó por un vestido largo del mismo color, con tirantes delgados. Posaron abrazados y sonrientes, en lo que representó su debut oficial como pareja ante la prensa y el público.

Esta aparición pública sucedió pocas semanas después de que medios internacionales difundieran rumores sobre un posible acercamiento entre Jackman y su exesposa, la actriz Deborra-Lee Furness, de quien se separó en setiembre de 2023, tras 27 años de matrimonio. Ambos son padres de Oscar, de 25 años, y Ava, de 20.

Fuentes del medio Radar Online señalaron que Jackman buscó acercarse a Furness con el fin de mantener un vínculo armonioso por el bienestar de sus hijos. Indicaron que el proceso fue lento y tomó tiempo hasta que ella se mostró dispuesta a conversar.

Durante su matrimonio, circularon rumores de infidelidad. Jackman y Foster compartieron escenario entre febrero de 2022 y enero de 2023, cuando protagonizaron juntos el musical The Music Man, poco antes de que comenzaran los comentarios sobre un posible romance entre ambos.

Medios internacionales recordaron que Furness insinuó haber sido víctima de una traición. En una entrevista al periódico Daily Mail, expresó su solidaridad con quienes han atravesado procesos similares y describió la situación como una herida profunda.

El filme Song Sung Blue, que motivó la aparición de la pareja, narra la historia de Mike y Claire Sardina, una pareja de músicos que integró una banda tributo al cantante Neil Diamond. La película, basada en el documental homónimo, tiene como protagonistas a Jackman y a la actriz Kate Hudson, y también incluye en el elenco a Michael Imperioli, Ella Anderson, King Princess y Mustafa Shakir.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.