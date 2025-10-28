Viva

Hugh Jackman sorprendió con su nueva pareja en red carpet tras rumores con su exesposa

El actor de Deadpool & Wolverine apareció con Sutton Foster en el AFI Fest tras especulaciones sobre su relación con Deborra-Lee Furness

Por O Globo / Brasil / GDA
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 26: (L-R) Hugh Jackman and Sutton Foster attend closing night gala premiere of "Song Sung Blue" during 2025 AFI FEST at TCL Chinese 6 Theatres on October 26, 2025 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jackman debutó con su nueva pareja en un evento en Los Ángeles luego de versiones que lo vinculaban nuevamente con su exesposa. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







