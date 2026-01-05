Hugh Jackman fue visto con Sutton Foster en una playa de Costa Rica tras confirmar su relación

Hugh Jackman y Sutton Foster disfrutaron de un día de playa en Costa Rica. La escena se dio tras la confirmación pública de su relación.

El actor Hugh Jackman, reconocido por interpretar a Wolverine en la saga X-Men, apareció en actitud cariñosa con Sutton Foster durante una visita a una playa de Costa Rica. Las imágenes circularon luego de que ambos confirmaron su relación, meses después del fin del matrimonio del artista con Deborra-Lee Furness, que se extendió por 27 años.

Jackman, de 57 años, y Foster, de 50, permanecieron abrazados y conversaron mientras disfrutaron del mar el fin de semana anterior. El actor mantuvo un perfil discreto durante la salida, evitó llamar la atención y se mantuvo alejado de grandes exposiciones públicas.

Para la jornada en la playa, Jackman vistió un short. Foster usó un bikini azul con falda. La pareja mostró cercanía sin realizar gestos exagerados.

Fotos: The Grosby Group pic.twitter.com/YKqBRvbnVf — Quem (@quem) January 5, 2026

El romance tomó relevancia pública debido a los rumores de infidelidad que surgieron tras la separación del actor con Furness, de 70 años. El anuncio del divorcio se dio en setiembre de 2023. Desde entonces, la relación con Foster generó especulación en medios internacionales.

Jackman y Foster se conocieron durante su participación en el musical de Broadway The Music Man. La obra se presentó en Nueva York desde diciembre de 2021 hasta enero de 2023. En el espectáculo, Jackman interpretó el papel principal. A partir de esa cercanía surgieron versiones sobre un vínculo sentimental.

Los actores confirmaron la relación en enero de 2025, cuando fueron vistos caminando de la mano en público. La primera aparición conjunta en una alfombra roja ocurrió meses después, en octubre, durante el estreno de la película Song Sung Blue, protagonizada por Jackman.

En noviembre, ambos decidieron hacer público el romance en Instagram. Desde ese momento, las apariciones han sido esporádicas y cuidadas. La visita a Costa Rica marcó una de las pocas ocasiones en las que se les observó juntos en un espacio abierto.

Por otro lado, Costa Rica continuó como un destino frecuente para figuras internacionales. En las últimas semanas, personalidades como Gal Gadot, Jimmy Fallon y Bad Bunny también eligieron el país para vacacionar. Ambos realizaron recorridos turísticos y disfrutaron de distintos entornos naturales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.