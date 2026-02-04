Viva

Hombre fue internado de emergencia por proyectil de la Primera Guerra Mundial en su recto

El centro hospitalario activó un protocolo de resguardo ante la posibilidad de una explosión

Por Fátima Jiménez
Hospital Rangueil
El Hospital Rangueil fue desalojado por el proyectil alojado en el paciente de 24 años. (Suministrada)







Primera Guerra MundialEmergenciaFrancia
