Hombre ebrio retó a pelear a comediante tico tras chiste ‘controversial’ que lo enojó: vea lo que sucedió

El reconocido comediante costarricense, Daniel Ugalde, se enfrentó a un hombre que, de forma hostil, lo retó a pelear.

Dicen que nunca falta un borracho en una vela... y al parecer tampoco en los shows de comedia, pues un reconocido humorista costarricense, en pocas semanas, vivió por segunda vez una tensa situación con una persona presuntamente alcoholizada.

En esta ocasión, un sujeto retó a pelear al comediante tico Daniel Ugalde, quien anteriormente había compartido cómo una mujer, en un estado similar, lo interrumpió y lo insultó de forma grosera.

De acuerdo con Ugalde, el incidente ocurrió mientras presentaba su show denominado Sereno, en el que aborda temas controversiales.

Al parecer, el hombre, quien no fue identificado, se habría molestado con uno de los chistes y en voz alta, le recriminó al artista.

“¿Que si el último (chiste) fue una mierda? Casi mato a esa señora de la risa, señor; lo siento mucho”, le respondió Ugalde.

Posteriormente, el tipo con tono hostil quiso escalar el conflicto a una agresión física. En el video se aprecia como repite varias veces, en forma retadora, la frase: “Hágale a ver”.

Ante esto, Daniel Ugalde mantuvo la serenidad, pero, de forma tajante, rechazó la hostilidad del sujeto y le consultó el por qué de su molestia.

“No, señor, tranquilo. Vea, yo vengo aquí a hacer chistes, a pasarla bien”, le dijo el humorista.

@ugacomediante Qué dicen ¿En la comedia todo vale? ¿O hay temas que no deberían tocarse nunca? Los leo en los comentarios! Entradas a todos mis shows ya en la web o al 7240-1813 ♬ original sound - Daniel Ugalde - Daniel Ugalde

Además, luego le cuestionó que toda la familia del señor estaba, según lo dicho por el comediante, viendo hacia el piso, con vergüenza.

Después de este intercambio, el famoso comediante optó por lanzar otro chiste sobre la misma temática para reforzar que el público lo apoyaba.

“Yo tengo que demostrarle a este roquillo, primero, que no le tengo miedo, que estoy en control del show y que el público está de mi lado”, narró Ugalde.

Anteriormente, el comediante costarricense Daniel Ugalde había compartido una situación similar que le ocurrió en otro show. (Captura de video)

No obstante, el humorista logró manejar la situación y todo quedó en un tenso momento que no pasó a más. Curiosamente, al final se amigaron y luego de que el hombre soltara la risa con uno de los chistes, Ugalde hasta corrió a saludarlo.

Como el más cómico e inesperado de los remates, el hombre pasó de provocar incomodidad a desatar risas.

Al finalizar su espectáculo, el comediante pidió tomarse un video junto al público. Mientras lo grababa, el sujeto repitió, a son de broma, su célebre frase “hágale, a ver”, causando las carcajadas de Ugalde y el resto de los presentes.