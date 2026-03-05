Histórica deportista costarricense anuncia muerte de su madre: ‘Ahora tengo un ángel’

Ligia Madrigal dio a conocer el fallecimiento de su madre.

La montañista Ligia Madrigal, primera mujer costarricense en escalar el Everest,comunicó este miércoles el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales.

Madrigal publicó un emotivo mensaje donde destacó el liderazgo y apoyo incondicional de su progenitora durante su carrera profesional.

“Mi mamá falleció hoy. Ella fue una mujer amorosa, luchadora, siempre estuvo ahí para mí, sin juzgarme y por apoyarme en todo. Además, una mujer líder en su campo, que me enseñó con su ejemplo que las mujeres somos capaces de todo lo que nos proponemos”, escribió la reconocida deportista.

Al cierre de su mensaje, se despidió con una emotiva frase: “Descansa en paz, mami; ahora tengo un ángel que cuidará y guiará siempre”.

La publicación fue acompañada de una imagen junto a su madre.