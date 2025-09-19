Ligia Madrigal da un paso más en su búsqueda de completar otra hazaña deportiva

La costarricense Ligia Madrigal ya logró la cumbre en la montaña más alta de Sudamérica, de Europa y del planeta. Cortesía: Ligia Madrigal

La montañista Ligia Madrigal alcanzó con éxito la cumbre del Monte Elbrus en Rusia (5.642 metros), la montaña más alta de Europa, convirtiéndose en la tercera cima conquistada dentro del reto mundial de las 7 Summits, uno de los proyectos más emblemáticos y exigentes del montañismo internacional.

Con esta nueva victoria, Ligia ya suma tres de las siete cumbres más altas de cada continente: el Aconcagua (6.961 m, Sudamérica), alcanzado en 2023; el Monte Everest (8.849 m, Asia), la montaña más alta del mundo, conquistado en 2024; y recientemente el Monte Elbrus (5.642 m, Europa), logrado en agosto de 2025.

El proyecto de las 7 Summits, o las siete cimas más altas en los cinco continentes y la Antártida, no solo representa un reto físico y mental de proporciones extraordinarias, sino que también constituye un símbolo de superación, disciplina y valentía.

Hasta hoy, ninguna mujer de Centroamérica ha completado este desafío, y Ligia, con 52 años, madre, esposa, diseñadora gráfica y organizadora de eventos, se abre paso con determinación para cambiar la historia, se indicó en un comunicado de prensa.

“Este proyecto no es únicamente escalar montañas, es demostrar que los límites existen para ser superados. Que con coraje, disciplina y fe es posible alcanzar lo que parece imposible. Cada cumbre es una victoria contra las dudas, los miedos y las limitaciones que muchas veces creemos tener”, afirmó Madrigal.

La expedición al Monte Elbrus fue un verdadero reto: bajas temperaturas, fuertes vientos y pendientes extremas pusieron a prueba la resistencia física y mental de la montañista. Sin embargo, tras meses de preparación rigurosa, sacrificio y disciplina, logró la cumbre en un tiempo sobresaliente, mostrando fuerza, determinación y estrategia.

Más allá del reconocimiento deportivo, el proyecto refleja una historia profundamente inspiradora: una mujer que, desde un país tropical sin tradición montañista, desafía las condiciones más extremas del planeta. Una mujer que encuentra tiempo entre sus roles de madre, esposa y profesional para entrenar y perseguir un sueño que trasciende lo personal, y que inspira a toda una región.

El camino hacia las 7 Summits continúa, y cada paso acerca a Ligia a convertirse en la primera mujer centroamericana en conquistar las montañas más altas de cada continente.

El desafío consiste en escalar la cumbre más alta de cada continente: Everest (Asia), Aconcagua (Sudamérica), Denali (Norteamérica), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Vinson (Antártida) y Puncak Jaya (Oceanía). Es considerado uno de los mayores logros del montañismo mundial.