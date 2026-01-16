Hijo del presidente de Teletica asume importante cargo en Saprissa

René Picado Riba es hijo del presidente de Teletica, René Picado Cozza, y ahora miembro de la junta directiva de Saprissa.

René Picado Riba asumirá otro liderazgo mediático, pues además de ser el gerente de TD Más, de Teletica, ahora incursiona como dirigente en el futbol de Primera División de Costa Rica.

Picado, quien es miembro de la familia dueña de la televisora de La Sabana (hijo de René Picado Cozza, presidente del canal), tendrá un importante puesto en el Deportivo Saprissa.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se efectuó este jueves 15 de enero en el Estadio Ricardo Saprissa, la institución confirmó a su nueva Junta Directiva, encabezada por Roberto Artavia como presidente.

Tras Artavia, Picado Riba será el segundo al mando, pues fue nombrado Secretario del club tibaseño.

De esta manera, la Junta Directiva del equipo morado quedó conformada de la siguiente manera:

Roberto Artavia en la presidencia

René Picado Riba como secretario

Roberto León Gómez de Tesorero

Jairo Dávila Masís de Fiscal suplente:

Francis Durman como Director 1

Román Fallas como Director 2

Con este movimiento, se estrechan los lazos entre Teletica y Saprissa, que tienen un nexo desde hace 15 años. La televisora es uno de los accionistas más reconocidos del equipo, pues fue parte del grupo que adquirió las acciones pertenecientes al mexicano Jorge Vergara.