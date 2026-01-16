Viva

Hijo del presidente de Teletica asume importante cargo en Saprissa

La institución morada ratificó su nueva Junta Directiva y el gerente de TD Más ocupa un cargo muy relevante

Por Juan Pablo Sanabria y Milton Montenegro
René Picado Riba es hijo del presidente de Teletica, René Picado Cozza, y ahora miembro de la junta directiva de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)







René PicadoSaprissaTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

