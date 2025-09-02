La SIP honra a René Picado

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) premió como “Ejecutivo del año” a René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica, defensor de la libertad de prensa, tan castigada y tan golpeada siempre.

Durante el ejercicio de la profesión, siempre he tenido el mejor concepto de la SIP, como entidad garante de la libertad y del periodismo comprometido con la verdad y el servicio social, pero alejado de las presiones políticas y de cualquier otra índole.

Durante mi paso por La Nación, bajo la dirección Eduardo Ulibarri Bilbao y la presidencia de Manuel Jiménez Borbón, pude conocer más acerca de la autoridad moral de la SIP para cuestionar a quienes no cuidan ni respetan el libre ejercicio de informar.

René Picado Cozza, ingresó a canal 7 cuando aún vivía su padre, René Picado Esquivel, gestor de nuestra televisión; ante su pronta partida, fue su viuda, Olga Cozza, quien consolidó la empresa, siempre con su primogénito, René, al lado.

Doña Olga afianzó y lideró la compañía cuando las mujeres no tenían acceso a esas responsabilidades, pero lo hizo en forma brillante y puso la televisora al servicio de la sociedad. Retirada de sus funciones desde hace unos años, le correspondió al ahora galardonado por la SIP asumir el liderazgo. Actualmente, ahí también están su hijo René Picado Riba y sus sobrinas, en funciones propias de la industria, para asumirlas en el momento propicio.

En su declaratoria del galardón para René Picado, la SIP destacó su defensa de la independencia editorial, incluso frente a presiones políticas, riesgos asociados a la pauta estatal y a la asignación de frecuencias. Le reconocen una trayectoria empresarial que ha fortalecido el principal grupo audiovisual del país y que, según la organización, ha contribuido al interés público y a la democracia costarricense.

Picado encabeza, desde hace más de dos décadas Teletica canal 7, sede de Telenoticias, así como XpertTV, la emisora 91.5 y un portafolio digital que incluye TD+, TD+2 y TDMAX. Además, es socio fundador de FUTV.

El liderazgo empresarial de Picado Cozza incluye una activa participación en organismos como la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI), la Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica.

Teletica celebró la designación con seriedad y respeto, diciendo que “recibe este galardón en nombre de todos sus colaboradores que, con su trabajo diario, hacen posible nuestra labor y reafirman con ello el compromiso de nuestra empresa con una Costa Rica libre, independiente, pacífica y democrática”.

La SIP, abanderada de la libertad de prensa, es una iniciativa de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América; es una entidad sin fines de lucro que agrupa a más de 1.300 medios, entre ellos The Washington Post, The New York Times, Miami Herald, El Universal de México, así como cadenas televisivas como Telemundo, CNN, Televisa y TV Azteca. Por Costa Rica han sido presidentes de la organización Ricardo Castro Beeche, Rodrigo Madrigal Nieto y Manuel Jiménez Borbón.

Como periodista, celebro y me complace el premio a René Picado. Cuánto me habría gustado trabajar en su empresa, pero, afortunadamente, tuve el honor de laborar con gente muy parecida a él, bajo la guía del maestro Ulibarri Bilbao y la presidencia de un hombre visionario y muy cercano a la redacción –a la tropa– como lo fue don Manuel Jiménez Borbón.

Muchos colegas y amigos que han trabajado en Televisora de Costa Rica concuerdan en que siempre han recibido el mejor trato de parte de doña Olga y de sus hijos René y Paula.

Sí, soy amigo de René desde hace muchos años, eso me enorgullece y por eso celebro su premio. Nuestra amistad se ha caracterizado por el respeto mutuo, la verdad y la sinceridad. Lo conocí cuando era reportero para La Nación, y cuantas veces acudí a él, siempre encontré la amabilidad y el respeto de un empresario que entendía esto del periodismo, aunque a veces fuera portador de temas incómodos.

De eso se trata, de amplitud para informar y para permitir que se informe bien desde la empresa, aunque no esté siempre de acuerdo. Eso lo ha practicado siempre el ahora premiado de la SIP como Ejecutivo del 2025. Seguiremos hablando de libertad, de verdad, pura y dura, pero libertad.

benapresa@hotmail.com

Rogelio Benavides es periodista.