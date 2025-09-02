Foros

La SIP honra a René Picado

En su declaratoria del galardón para René Picado, la SIP destacó su defensa de la independencia editorial, incluso frente a presiones políticas, riesgos asociados a la pauta estatal y a la asignación de frecuencias

Por Rogelio Benavides
René Picado, Teletica canal 7
René Picado Cozza, ingresó a canal 7 cuando aún vivía su padre, René Picado Esquivel, gestor de nuestra televisión.







