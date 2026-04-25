Hijo de Pilo Obando es un exitoso empresario en estos negocios e impactó a muchos con mensaje sobre su padre

Pilo Obando es uno de los narradores más queridos en la historia de Costa Rica.

Hace 12 años, Costa Rica lloraba la muerte de Manuel Antonio Pilo Obando, la querida leyenda de la narración deportiva, quien falleció el 23 de abril de 2014 en el hospital San Juan de Dios.

En ese momento, Pilo, con una carrera marcada por su singular ingenio y estilo, ya tenía décadas como uno de los personajes más reconocidos en todo el país. Sin embargo, poco, por no decir nada, se sabía de su vida familiar.

Por esa razón, la gran mayoría de los ticos desconoce que el locutor era padre de seis hijos.

Ahora, con motivo de su aniversario luctuoso, uno de ellos apareció en redes sociales con un sentido mensaje que impactó a miles.

Se trata de Diego Obando Valerín, de 58 años, quien el pasado jueves realizó un posteo en Facebook que se viralizó. En dicha publicación, compartió una fotografía de su papá, a quien recordó con amor.

“El tiempo no borra la marca que dejaste. Tu amor por nuestra familia, el deporte y la vida sigue siendo nuestra guía. Doce años después, sigues aquí con nosotros”, escribió.

Diego Obando es uno de los seis hijos del recordado narrador Pilo Obando. (Facebook)

El mensaje ya acumula miles de reacciones y cientos de mensajes de usuarios que, al igual que Diego, expresaron su cariño por el recordado locutor y exdirector de Deportes Repretel.

“El mejor de toda la historia”, “Era único Pilo”, “Cómo hace falta Pilo, ya los partidos no tienen el mismo gusto”, “Como Pilo no habrá ninguno”, “Cuando la narración era una gozadera”, fueron algunos de los comentarios.

Además, gracias al posteo, quedó en evidencia que el hijo del famoso Pilo logró una vida profesional muy exitosa. Según la información que comparte en su perfil, Diego Obando tiene varios negocios.

Entre los más destacado está DOsport, una empresa de consultoría y desarrollo de eventos deportivos, así como la coffee truck Calle Cero que vende sus productos en la feria de Oreamuno, Cartago y Zapote.