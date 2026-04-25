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Hijo de Pilo Obando es un exitoso empresario en estos negocios e impactó a muchos con mensaje sobre su padre

A 12 años del fallecimiento del querido locutor, uno de sus hijos lo recordó a través de redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
Pilo Obando es uno de los narradores más queridos en la historia de Costa Rica. (Luis Navarro)







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Pilo ObandoManuel Antonio Pilo ObandoHijo de Pilo Obando
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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