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Hijo de Paté Centeno lanzó una fuerte e incómoda crítica a Saprissa, Medford y otras figuras: ‘Para perder así...’

El joven, hijo de la leyenda del Saprissa, dio nombres y apellidos en su cuestionamiento al cuadro morado

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Por Juan Pablo Sanabria
Hijo de Paté Centeno, Walter Centeno Salas
Walter Centeno Salas, hijo del exfutbolista Paté Centeno, criticó duramente al Saprissa. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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