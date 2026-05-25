Hijo de Paté Centeno lanzó una fuerte e incómoda crítica a Saprissa, Medford y otras figuras: ‘Para perder así...’

El hijo de Walter el Paté Centeno volvió a mostrarse muy crítico con Saprissa, el que, como profesa activamente, es el equipo de sus amores. A unas semanas de que el cuadro morado perdiera la final contra el Herediano, el joven apuntó contra varios referentes de la institución.

Su comentario se dio durante un reciente episodio del pódcast Teléfono rojo, del periodista Josué Quesada. Allí, frente a Quesada, Wilmer el Pato López y un creador de contenido, no tuvo reparo en señalar lo que le molesta del cuadro tibaseño.

Según afirmó Paté Jr., como se le conoce al joven, él no comulga con la narrativa de que Saprissa jugó bien algunos lapsos de la serie final y sentenció con vehemencia que preferiría optar por canteranos antes que por figuras de renombre que hoy, a su juicio, tienen un mal rendimiento.

“Veo la final y yo digo que para perder como perdimos... porque el cuentico de que el primer tiempo se jugó como se jugó es una mentira. Entonces, porque jugaste 45 minutos bien, ¿te vas a conformar con eso? No; Saprissa es distinto. Para haber perdido la final como se perdió, con Fidel, Guzmán y Ariel en la cancha, yo prefiero poner a los carajillos que están ahí sentados”, comentó.

En la misma línea, cuestionó a Hernán Medford por no darle espacio a la cantera, motivado, según el hijo de Centeno, por la presión que cargaría al tomar tal decisión.

“Porque cuando vuelva a ver para atrás, va a tener el circo. Se lo digo, no por experiencia propia, pero yo lo vivo en mi casa porque mi papá es entrenador. Entonces él siempre me lo ha dicho”, aseveró.

“El más valiente de todos en este fútbol, no es porque sea mi papá, es Paté. Paté pone un carajillo, si es bueno, él lo pone, punto. Si tiene que quitarle el puesto al capitán del equipo en el que esté, mi papá se lo quita, sí se lo merece”, concluyó.

Esta no es la primera ocasión en que Walter Centeno Salas (nombre del panelista de Teléfono rojo) critica con nombres y apellidos al equipo morado. A pesar de ser aficionado del club, su estilo frontal y pasional a la hora de comentar el futbol lo ha llevado a emitir varios comentarios polémicos.

Por ejemplo, hace tan solo unos meses ya la había emprendido contra Guzmán, asegurando que lo decepcionaba verlo portando el número 8 que en el pasado vistiera su padre.