Hijo de Wálter Centeno vuelve a aparecer en redes para tirarle con todo a algunos jugadores de Saprissa

Wálter Centeno Salas, hijo del "Paté" Centeno, es seguidor de Saprissa y se mostró dolido por la derrota en la final.

El nombre de Wálter Centeno Salas ya se hizo común en redes sociales. No solo por ser el hijo del “Paté” Centeno, sino por ser un seguidor morado, que no tiene pelos en la lengua, o en este caso en el teclado.

Tras perder la final contra Herediano, Wálter Centeno le tiró duro a algunos jugadores de Saprissa; no dio nombres, pero el dardo va para el camerino morado.

“Los ciclos se acaban. El problema no es perder una final. El problema es seguir viviendo del pasado. Hay jugadores que dieron mucho, sí. Pero el fútbol no perdona. Y cuando pesa más el nombre que el rendimiento, el equipo se empieza a caer solo. Sostener jugadores por agradecimiento termina matando los campeonatos. ES HORA DE QUE JALEN”, dijo Paté hijo.

¿A quién se referirá Centeno Salas? ¿A Guzmán, quien termina contrato en diciembre? ¿Será que le lanza la indirecta a Mariano Torres, quien culmina en este mes y no ha renovado?

*Los ciclos se acaban.*



El problema no es perder una final.

El problema es seguir viviendo del pasado.



Hay jugadores que dieron mucho, sí.

Pero el fútbol no perdona.



Y cuando pesa más el nombre que el rendimiento, el equipo se empieza a caer solo.



Sostener jugadores por… — Walter Centeno Salas (@WalterCentenoS1) May 17, 2026

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