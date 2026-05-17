Puro Deporte

Hijo de Wálter Centeno vuelve a aparecer en redes para tirarle con todo a algunos jugadores de Saprissa

El hijo del “Paté” se desahogó en sus redes por la derrota de los morados contra Herediano

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Wálter Centeno Salas
Wálter Centeno Salas, hijo del "Paté" Centeno, es seguidor de Saprissa y se mostró dolido por la derrota en la final. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaWlater CentenoHerediano
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.