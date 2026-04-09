Puro Deporte

El hijo de Wálter ‘Paté’ Centeno regresó al sitio de la polémica y publicó una foto

Wálter Centeno Salas siguió muy atento el juego de Saprissa contra Pérez Zeledón

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Por Milton Montenegro

Atento, muy concentrado en lo que observaba porque no quería perder detalle, así se vio a Wálter Centeno Salas, hijo de Wálter “Paté” Centeno. Wálter hijo regresó al lugar que hace 10 días le generó muchos comentarios, quizá un poco de ruido.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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