El hijo de Wálter ‘Paté’ Centeno regresó al sitio de la polémica y publicó una foto

Atento, muy concentrado en lo que observaba porque no quería perder detalle, así se vio a Wálter Centeno Salas, hijo de Wálter “Paté” Centeno. Wálter hijo regresó al lugar que hace 10 días le generó muchos comentarios, quizá un poco de ruido.

Centeno Salas estaba en lo suyo; esta vez nadie posteó en redes sociales que pasaba pendiente de los demás, como días atrás lo hizo Stacy Montero, esposa de David Guzmán.

“Tan pendiente que pasa de nosotros. Ahora entiendo sus risas sarcásticas para nosotros (incluyendo mis hijos niños), cuidado”, escribió Montero en su cuenta de Instagram.

Según la esposa de Guzmán, el tema con Centeno Salas se daba en el palco VIP de Saprissa, donde Centeno regresó el domingo pasado para ver el juego que los morados ganaron por goleada 4-0 contra Pérez Zeledón.

Wálter publicó una foto donde se le ve muy atento observando el compromiso, pero esta vez sin polémica de por medio.

Luego de lo publicado por Stacy, Wálter Centeno hijo respondió en sus redes sociales: “El problema no es la crítica; el problema es no saber diferenciar entre fútbol y vida personal. En un entorno público, los comentarios sobre rendimiento, actitudes o contexto deportivo son parte del juego. Llevar todo al terreno emocional y familiar no defiende a nadie; solo confirma que no había cómo responder en lo futbolístico. De ética y coherencia no hablemos sin antes mirar hacia adentro”.

Toda la diferencia habría surgido porque Centeno Salas dio unas declaraciones sobre el uso de la camiseta número 8 en Saprissa, la que llevó su padre y luce David Guzmán.

“Esa camisa estuvo retirada y después apareció en la espalda de Guzmán... Yo estoy en el club morado y lo veo arriba, y luego la veo abajo, digo ‘Señor’”, dijo Centeno en el programa Teléfono Rojo, de Josué Quesada.

Lo dicho en el programa no cayó bien a la esposa de David Guzmán, quien expuso su punto de vista: “El papá pudo haber sido lo que quiso, y se le respeta. Pero está más que claro que el respeto y los valores Jr. no los conoce. Por favor, ayuden al muchacho. Y tanto que pasa viéndonos en el club morado y nunca me dice nada... ¿entonces?”, reaccionó Stacy Montero.