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Hijo de Keyla Sánchez y Carlos Hernández mostró a sus papás como nunca se les ve (fotos)

El pequeño está celebrando el fin de su etapa primaria escolar, en compañía de sus padres

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Por Juan Pablo Sanabria

El hijo de la presentadora Keyla Sánchez y el futbolista Carlos Hernández sorprendió a muchos con una publicación que muestra a sus padres, actualmente separados, como nunca se dejan ver.








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Keyla SánchezCarlos Hernández
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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