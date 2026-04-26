Hijo de Keyla Sánchez y Carlos Hernández mostró a sus papás como nunca se les ve (fotos)

El hijo de la presentadora Keyla Sánchez y el futbolista Carlos Hernández sorprendió a muchos con una publicación que muestra a sus padres, actualmente separados, como nunca se dejan ver.

Recientemente, Sánchez reveló que se ausentaría del programa Batalla de karaoke para cumplirle a Thiago, su hijo, un viaje de graduación escolar que añoraba desde tiempo atrás.

Ahora, el menor dejó saber que el viaje fue a México y que visitaron el Museo Soumaya, en Ciudad de México. Allí posó junto a sus padres, quienes se mostraron felices y muy unidos, en una de las pocas ocasiones en que se les ve juntos. “Viaje con mami y papi”, escribió el niño.

Entre las imágenes se les ve a las afueras del museo, caminando por la ciudad, en el avión y en una tienda. Además, Thiago compartió fotos de algunas esculturas.

En los comentarios, Keyla Sánchez le expresó su cariño y evidenció la cordialidad que impera entre ella y Hernández, como padres del menor.

“Te mereces todo mi amor por ser un niño tan hermoso y bueno. Tus papitos te aman y hacen lo que sea por verte esa carita con una sonrisa”, escribió la figura de Teletica.

Kattya Granados, madre de la conductora televisiva, también reaccionó al posteo con un emotivo mensaje hacia Thiago y sus padres.

“Mi corazón se explota de amor de verlo feliz. Él se lo merece, pero ustedes dos también porque son excelentes papás y se merecen disfrutarlo como lo hacen. Los amo”, comentó.

Keyla Sánchez y Carlos Hernández se mostraron muy felices con su hijo, en México. (Instagram)

El hijo de Keyla Sánchez y Carlos Hernández pronto terminará su etapa primaria y lo celebró de viaje. (Instagram)

El niño también mostró algunas esculturas que se encontró en el museo Soumaya. (Instagram)