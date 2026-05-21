Hijo de Alejandro Fernández desmintió un fuerte rumor sobre su papá: ‘Es completamente falso’

La dinastía Fernández: Alex, Vicente y Alejandro, quienes han llevado al mundo la cultura mexicana con sus voces.

El cantante mexicano Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Vicente, aprovechó sus redes sociales para publicar un contundente mensaje en el cual desmintió un fuerte rumor sobre su padre.

El artista, heredero de una de las familias más reconocidas de la música ranchera de su país, no se quedó callado ante señalamientos que afirman que entre él y su progenitor existe una mala relación.

Todo se dio por comentarios que llegaron a sus oídos tras una gira musical de 20 días fuera de su país. “Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, manifestó de manera tajante.

Agregó que ama profundamente a su papá y que se siente muy orgulloso de él. “Agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico”, dijo.

Al final de su mensaje expresó que cualquier versión que sugiera lo contrario “es completamente falsa”.

De acuerdo con la revista ¡Hola!, los rumores expresan que hay un distanciamiento entre padre e hijo debido a “celos profesionales” por parte de El Potrillo hacia su hijo. “Una publicación nacional y una comunicadora señalaron cierta frialdad y tensiones en la relación entre ambos cantantes, argumentando que Alejandro no estaba feliz con la incursión de su hijo en la industria por la competencia que podría representarle”, explicó el medio.