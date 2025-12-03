Hija de Shirley Álvarez cumplió un importante deseo: ‘Nunca es tarde para perseguir tus sueños’

Jimena Cuadra, hija de la presentadora de televisión Shirley Álvarez, hizo realidad un sueño que la acompañaba desde la infancia: mezclar música en vivo.

A sus 20 años, Cuadra se presenta en redes sociales como DJ bajo el nombre artístico Sushi. “Anoche cumplí uno de mis mayores sueños, tocar en vivo junto con las personas que amo para un lugar hecho con muchísimo amor e intención”, escribió emocionada en sus redes sociales.

La joven realizó su primera presentación oficial en una cafetería, un escenario que describió como el inicio de una nueva etapa en su vida artística. Desde pequeña, la música ocupa un lugar esencial en su vida, pues exploró distintos instrumentos como el trombón, el clarinete, el piano y la producción musical.

“Cuando escuché a Skrillex (DJ) por primera vez a mis 10 años soñaba con hacer lo que él hacía y simplemente poder conectar a través de una pantalla me parecía irreal”, compartió Cuadra, recordando el origen de su pasión.

Durante el evento, Jimena mostró su entusiasmo compartiendo fotografías junto a su familia y amigos, evidenciando el apoyo que la acompaña.

“Este es solo el comienzo, nunca es tarde para perseguir tus sueños y aprender sobre eso que tanto te apasiona”, concluyó con emoción.

Álvarez celebró el logro de su hija con ternura al comentarle: “Qué lindo mi amor”. Por su parte, su padrastro, el chef Daniel Vargas, le expresó su admiración con un mensaje breve pero significativo: “Soy fan.”

Bajo el nombre DJ Sushi, Jimena Cuadra se lució en su primer toque en vivo, cumpliendo el sueño que tenía desde niña.​ (Instagram)

'Este es solo el comienzo': la energía de Jimena en la cabina inspira a perseguir los sueños sin miedo y sin excusas. (Instagram)