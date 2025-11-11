Hija de Michael Jackson revela en un video los devastadores efectos del consumo de drogas en su nariz

Paris Jackson mostró una perforación en su nariz causada por drogas. Contó su historia y dijo que no planea cirugía.

Paris Jackson, hija del icónico cantante Michael Jackson, mostró públicamente una secuela física que arrastra desde sus años de adicción. En un reciente video, la también actriz y cantante de 27 años habló sobre alimentación saludable. Sin embargo, el foco de atención cambió cuando sus seguidores notaron algo extraño en su nariz.

Jackson aprovechó el momento para explicar el motivo de la anomalía: tiene un septo nasal perforado, consecuencia directa del consumo de drogas. Esta perforación es un agujero en el cartílago que separa ambas fosas nasales.

La joven afirmó que sufrió este daño cuando tenía alrededor de 20 años. Añadió que el efecto no es solamente estético, sino también funcional, ya que su respiración provoca un sonido similar a un silbido agudo.

Incluso señaló que el orificio es lo suficientemente amplio como para permitir que un espagueti pase de lado a lado.

En su testimonio, Jackson advirtió sobre los peligros del consumo de sustancias ilícitas. Aseguró que las drogas afectaron gravemente su vida.

También mencionó que no contempla someterse a una cirugía reconstructiva, ya que esto implicaría el uso de analgésicos, lo cual prefiere evitar por su historial con las adicciones.

Actualmente, Jackson suma cinco años alejada del consumo de drogas, pero las secuelas de su pasado continúan siendo visibles.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.