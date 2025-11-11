Viva

Hija de Michael Jackson revela en un video los devastadores efectos del consumo de drogas en su nariz

Paris Jackson explicó en un video cómo una perforación nasal afecta su vida años después de haber dejado las drogas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Paris Jackson mostró una perforación en su nariz causada por drogas. Contó su historia y dijo que no planea cirugía.
Paris Jackson mostró una perforación en su nariz causada por drogas. Contó su historia y dijo que no planea cirugía. (Paris Jackson/TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMichael JacksonParis JacksonTikTok
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.